Tesla termine l'année 2019 sur une excellente note, symbolisée par les premières livraisons des Model 3 assemblées en Chine.

Pour Tesla, l’année 2019 se termine sur une excellente note. Selon les informations de Reuters publiées le 30 décembre, le constructeur a livré les 15 premières Model 3 assemblées au sein de la Gigafactory 3, usine située en Chine. L’objectif initial était fixé au Nouvel An chinois — 25 janvier. Pour une fois, l’entreprise prend donc un peu d’avance, sachant qu’il lui a fallu moins d’un an pour rendre Gigafactory 3 opérationnelle.

Les 15 Model 3 en question ont été mises entre les mains d’employés de Tesla à l’occasion d’une cérémonie. Pour la multinationale, il s’agit d’un pas très important en vue de conquérir le marché automobile chinois — le plus gros du monde sur le segment électrique.

Tesla part à la conquête de la Chine

Cette première pierre posée juste avant le passage à 2020 va permettre d’accentuer les efforts dans les mois à venir. Tesla a déjà prévu de doubler les infrastructures de recharge et les centres de service, et compte passer d’un effectif de 600 à 1 500 personnes pour l’après-vente. La Gigafactory 3 offre l’opportunité de commercialiser des Model 3 à moindres frais, en raison de l’absence des taxes à l’importation. À l’avenir, les prix pourraient encore baisser selon Bloomberg, à mesure que Tesla produira plus et utilisera davantage d’éléments venant de Chine.

Pour le moment, seule la version Autonomie Standard Plus produite en Chine est proposée à 355 800 yuans (soit un peu plus de 45 000 euros). La version Grande Autonomie, toujours importée, démarre à 439 900 yuans (soit un peu plus de 56 000 euros). Aux États-Unis, l’écart de prix entre les deux modèles est moins important (39 990 contre 48 990 dollars).

What a way to close out 2019, and this is only just the beginning.

Congratulations to the Shanghai team ! https://t.co/N6U8qlTPWp — Tesla (@Tesla) December 30, 2019

Avec les lignes d’assemblage installées dans la Gigafactory 3, Tesla parvient déjà à produire 1 000 Model 3 par semaine. Il vise un volume de 3 000 pour la fin 2020 — soit 150 000 berlines électriques sur l’année civile. À plus long terme, Tesla veut atteindre les 500 000 voitures assemblées, sachant que le Model Y rejoindra tôt ou tard la Model 3.

Tesla devrait sans nul doute se servir de cette expérience réussie pour la Gigafactory 4, qui sera érigée à Berlin.

