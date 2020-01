Tesla a livré 367 500 voitures en 2019, son nouveau record annuel.

On risque de voir de plus en plus de voitures Tesla sur les routes dans les mois à venir. Car, trimestre après trimestre, le constructeur bat ses propres records en matière de production et de livraisons. Dans un communiqué publié le 3 janvier, il annonce même avoir livré 367 500 véhicules en 2019. Cela représente une hausse d’environ 50 % par rapport à 2018 (245 240).

Tesla avait déjà livré plus de voitures à l’issue du troisième trimestre (255 200), le quatrième devait donc lui servir à atteindre son objectif pour les douze mois désormais écoulés (360 000 à 400 000). Durant la dernière période de 2019, la multinationale a pulvérisé ses précédents records avec 104 891 voitures produites pour 112 000 livrées. C’est la première fois qu’il passe le cap des 100 000 sur ces deux indicateurs.

Tesla termine l’année 2019 sur les chapeaux de roues

Dans son très court message, Tesla met l’accent sur l’inauguration de l’usine Gigafactory 3, située à Shanghai. Il se félicite d’y avoir assemblé près de 1 000 Model 3 prêtes à arriver chez leur propriétaire. À court terme, il vise une productivité à hauteur de 3 000 voitures par semaine.

Voilà comment se découpent la production et les livraisons selon les modèles :

Production Livraison Model S et Model X 17 933 19 450 Model 3 86 958 92 550 Total 104 891 112 000

« Les livraisons de Tesla ne représentent qu’un indicateur des performances financières et ne doivent pas être prises comme un indicateur des résultats financiers en tant que tels, qui dépendent de plusieurs facteurs », rappelle toujours Tesla, qui sait très bien que ces records ne garantissent en rien un bilan financier avec un compte en banque positif. En tout cas, l’action est à la hausse grâce à cette excellente nouvelle : + 4,26 % à l’heure où nous écrivons ces lignes. On n’oubliera pas de mentionner que le troisième trimestre fut positif pour l’entreprise.