Une vidéo dans laquelle on peut voir un prototype de Tesla Model Y a fait beaucoup parler de lui. De nombreux internautes et fans de la marque ont immédiatement suggéré qu’il s’agissait du modèle abordable tant attendu.

Maintenant qu’Elon Musk a quitté officiellement le gouvernement, Tesla va pouvoir retrouver du poil de la bête ? La marque a plusieurs projets dans ses cartons pour cette année : taxis autonomes, Model Y Performance et peut-être l’arrivée d’un modèle dit « abordable ».

Alors quand cette vidéo dans laquelle on peut voir un étrange prototype roulé près de la Gigafactory de Fremont a été publiée le 29 mai, les internautes ont laissé libre cours aux spéculations.

Un Tesla Model Y plus petit ?

La théorie qui revient le plus est celle d’un modèle abordable, qui prendrait la forme d’un Model Y plus petit, avec une partie arrière qui chute comme celle d’une voiture compacte. Le camouflage fait bien son travail puisqu’il est difficile de distinguer clairement les lignes du prototype. En revanche, on voit bien que le gabarit est celui d’un Model Y traditionnel. C’est donc loupé.

Le prototype semble être de la même taille qu’un Tesla Model Y standard // Source : Met God in Wilderness

Certains fans espèrent l’arrivée un jour du non-officiel Model Q, qu’il n’hésite pas à sauter sur le moindre prototype ressemblant à une Tesla pour alimenter les rumeurs. C’est ce qu’on avait pu voir au début du mois de mai avec le prototype camouflé qui était en réalité celui de la start-up Faraday Future.

Sûrement un Model Y Performance ou dépouillé

Si une Tesla encore moins chère devait voir le jour, il s’agirait plus simplement d’une version dépouillée du Model Y. Il est donc tout à fait possible que ce soit la voiture que l’on voit dans la vidéo.

Le prototype est très probablement le futur Tesla Model Y Performance // Source : Met God in Wilderness via YouTube

Mais la théorie la plus probable est que nous avons sous les yeux le futur Model Y Performance. Déjà surpris en plein test sur le circuit du Nürburgring à la mi-mai, la sortie de cette version sportive du SUV est prévue cette année. Par ailleurs, les camouflages du prototype de la vidéo ont été placés à l’avant et à l’arrière du Model Y, comme pour ne pas montrer les boucliers différents du modèle standard.

