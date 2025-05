Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’adaptateur Carplay permet d’utiliser les applications iPhone compatibles Carplay sur l’écran présent dans votre voiture. Un accessoire très sympa, surtout lorsque son prix passe sous les 20 €.

Si vous prenez souvent votre voiture pour aller au travail ou que vous louez des véhicules pour de grands trajets lors de vos vacances, vous avez sûrement déjà utilisé un écran intégré au tableau de bord. Sans être inutilisable non plus, une alternative plus personnelle ne serait pas de trop. C’est ce que propose CarPlay, une technologie d’Apple qui permet d’afficher et d’utiliser certaines applications de votre iPhone sur l’écran de votre voiture. Cet adaptateur de Lyssiefeel à brancher sur votre écran est parfait à moins de 20 €.

L’adaptateur Carplay sans Fil pour iPhone de Lyssiefeel est vendu 49,99 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé au prix de 18,03 € sur Amazon, grâce au coupon à cocher sur la page du produit.

C’est quoi, Carplay ?

Avec Apple CarPlay, vous pouvez accéder à une interface optimisée d’iOS sur l’écran de votre voiture en connectant via USB ou USB-C votre iPhone (sous iOS 10 ou supérieur) sur votre voiture (construite à partir de 2016). L’adaptateur CarPlay, en forme de clé USB, est surtout utile pour ne pas s’encombrer avec des câbles et offre une connexion sans fil, à condition que votre véhicule prenne évidemment en charge CarPlay filaire. L’adaptateur CarPlay se connecte à l’iPhone via Bluetooth et Wi-Fi. L’adaptateur émet un signal Bluetooth et passe en Wi-Fi privé avec l’iPhone pour assurer la transmission des données.

Vous aurez accès à vos applications et pourrez vous servir des applications les plus pratiques pour vos trajets, notamment Apple Plans pour vous guider, ou encore Spotify pour lancer la playlist « Les meilleurs tubes à chanter en voiture ». Siri est bien sûr disponible afin de naviguer dans l’interface, mais vous pourrez aussi naviguer via l’écran tactile ou les boutons physiques du tableau de bord. Notez qu’une fois appairé, l’appareil se reconnecte automatiquement à votre iPhone à chaque utilisation. La connexion est stable et rapide entre votre iPhone et le système multimédia de votre voiture. ​

L’installation est simple // Source : Lyssiefeel

À ce prix, cet adaptateur Carplay est-il une bonne affaire ?

C’est un excellent prix pour un accessoire pratique en voiture, et si vous avez un iPhone. Son installation est facile et ne prend que quelques minutes et son utilisation immédiate. En plus de vous servir de vos applications, vous pourrez passer des appels, envoyer des messages audio ou consulter votre messagerie via Siri. CarPlay devrait connaître une mise à jour, mais ce n’est pas pour tout de suite, sauf si vous disposez d’une Aston Martin de sa version CarPlay Ultra.

Les points à retenir sur l’adaptateur Carplay :

Les applications de votre iPhone sur l’écran de votre voiture

Compatible avec Siri

Une installation rapide

