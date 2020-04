Citroën a dévoilé un véhicule étonnant. Baptisé Ami et pourvu d'une motorisation électrique, il pourra être conduit sans permis. Les premiers exemplaires seront livrés à la fin du mois de juillet.

Citroën a peut-être mis le doigt sur le moyen de locomotion urbain idéal avec son Ami, une voiture(tte) électrique sans permis disponible à des tarifs dérisoires (20 euros par mois en location). Le produit, encore plus petit qu’une Smart, se destine à un public désireux de se déplacer en ville avec un véhicule fiable et plus sécurisé qu’un deux-roues — le tout avec des possibilités de personnalisation poussée.

Avec l’Ami, Citroën vise également les jeunes qui ne peuvent pas encore passer le permis mais auraient un court trajet à réaliser tous les jours (au hasard, pour aller en cours). En somme, la voiture ne manque pas de cas d’usage concrets et il est temps de faire le point sur ce produit très, très étonnant, dont le calendrier de lancement a été précisé dans un communiqué publié le 27 avril 2020.

Inspirée de la 2 CV

La Citroën Ami n’est pas très jolie. Mais, au moins, elle ne ressemble pas aux voitures de la vie de tous les jours. Inspiré de la mythique 2 CV, le constructeur a opté pour un design symétrique (même pour les portes à ouverture inversée). Comme le concept dont elle est tirée, l’Ami a des allures de jouet mais sa compacité est un modèle d’agilité : 2,41 mètres de long, 1,39 mètre de large et 1,52 mètre de haut. Le diamètre de braquage est donné pour 7,20 mètres, ce qui en fait une vraie alliée pour les parcours urbains — sachant qu’elle offre une meilleure protection qu’un deux-roues.

Taille de la Citroën Ami, d’une Smart fortwo et d’une Aixam Minauto (thermique sans permis) :

Longueur Largeur Hauteur Citroën Ami 2,41 1,39 1,52 Aixam Minauto 2,76 1,5 NC Smart fortwo 2,7 1,67 1,54

Malgré son look riquiqui, la Citroën Ami n’entend pas sacrifier l’habitabilité pensée pour deux personnes. « L’agencement des deux sièges symétriques agencés en décalé offre une véritable sensation d’espace et une aisance de mouvement à chacun des occupants, tant au niveau de la largeur aux épaules, que de l’espace aux jambes ou à la tête », promet la firme française. L’accent est également mis sur la luminosité à bord grâce à de larges surfaces vitrées. À noter que le siège conducteur est réglable en longueur tandis que celui pour le passager est fixe. Il y a, en outre, quelques espaces de rangement.

En tout, la Citroën Ami sera déclinée en sept versions, en partant de la toute première baptisée ‘Ami Ami’. On pourra la personnaliser avec l’un des kits suivants : ‘My Ami Grey’, ‘My Ami Blue’, ‘My Ami Orange’ et ‘My Ami Khaki’. Ces packs teintent les enjoliveurs et ajoutent des accessoires utiles (filet central de séparation, filet de porte, tapis de sol…). On pourra pousser le style un peu plus loin avec ‘My Ami Pop’ et ‘My Ami Vibe’, qui ajoutent des autocollants grand format posés par des professionnels.

Limitée à 45 km/h

Voiture sans permis oblige, la Citroën Ami ne pourra pas rouler très vite. Sa vitesse de pointe sera limitée à 45 km/h, comme voulu par la législation en vigueur. Le quadricycle léger d’une puissance de 6 kW bénéficiera tout de même des vertus de la motorisation électrique en termes de confort, de fluidité et d’accélération franche (couple maximum disponible tout de suite).

L’Ami est équipée d’une petite batterie de 5,5 kWh qui promet une autonomie de 70 kilomètres, suffisante pour assurer les trajets quotidien de la majorité des conducteurs urbains et périurbains. Elle se recharge en trois petites heures sur une prise domestique classique mais on pourra également brancher le véhicule sur une borne publique ou une Wall Box (avec le câble adhoc).

Liée à une application

La Citroën Ami est privée d’un écran dédié à l’infodivertissement. Mais il sera possible de s’en remettre à son smartphone, posé à portée du regard et des doigts. On trouve par ailleurs une application My Citroën donnant accès aux informations essentielles (autonomie, état de charge, kilomètrage, alertes entretien, S.A.V.).

Disponible pour 20 euros par mois

Pour la distribution de l’Ami, Citroën a choisi une nouvelle approche, plus en phase avec la consommation actuelle. On pourra ainsi la commander en ligne en quelques clics, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec livraison à domicile ou dans un point de retrait (exemple : les concessionnaires partenaires). On retrouve ce mode de fonctionnement chez Tesla, avec un configurateur web simple et clair.

Citroën s’est également associé aux enseignes Fnac et Darty. Dans un premier temps, une trentaine de magasins proposera de découvrir l’Ami. Il sera également possible d’acquérir le véhicule par l’intermédiaire des sites des deux magasins. « Des zones de tests événementielles en mode pop-up seront également aménagées à proximité des magasins afin que les clients puissent l’expérimenter sur rendez-vous », ajoute Fnac Darty. Le but sera donc de pouvoir s’offrir l’Ami très facilement.

Citroën a choisi trois modes d’accès pour l’Ami :

L’achat à partir de 6 000 euros (bonus de 900 euros déduit) ;

Version Prix Bonus Ami Ami 6 900 euros 900 euros My Ami Grey, Khaki, Blue ou Orange 7 300 euros 900 euros Ami Pop 7 800 euros 900 euros Ami Vibe 8 260 euros 900 euros

La location longue durée à partir de 19,99 euros par mois (avec un premier apport de 2 641 euros, durée de 48 mois, soit 3 600,52 euros au total, pour 10 000 km/an) ;

L’autopartage à Paris via la plateforme Free2Move avec des offres au mois, au jour, à l’heure ou à la minute.

Pour celles et ceux qui voudront recevoir l’Ami chez eux, Citroën proposera un forfait livraison à domicile facturé 200 euros. Il comprend la remise des clés et une prise en main de 30 minutes en compagnie d’un expert. Il y aura par ailleurs un service payant de garantie et d’assistance My Ami Care, sachant que l’Ami est dispensée de contrôle technique. Côté assurance, Citroën s’est associé à Axa et propose un contrat à partir de 270 euros par an.

Rendez-vous cet été

Le site de vente en ligne dédié à l’Ami sera lancé à partir du 11 mai. Le déploiement dans les magasins Fnac et Darty, ainsi qu’au sein du réseau Citroën, est prévu pour la mi-juin. Les premiers utilisateurs seront livrés à la fin du mois de juillet, dans la foulée de la mise en place d’une flotte en autopartage.

Article publié initialement le 28 février 2020

Crédit photo de la une : YouTube/Citroen France