Lincoln, marque de luxe de Ford, serait en train de préparer un SUV électrifié basé sur la plateforme en skateboard de Rivian.

Lincoln, la marque de luxe appartenant à Ford, serait en train de développer un SUV électrifié conçu à partir de la plateforme de développement de Rivian et prévu pour 2022. L’indiscrétion, partagée le 26 novembre, est signée Reuters, qui cite plusieurs sources proches du dossier.

Si Ford et Rivian ont préféré s’abstenir de tout commentaire, on sait que les deux constructeurs sont très proches. En avril dernier, ils annonçaient un partenariat chiffré à 500 millions de dollars, articulé autour d’un véhicule imaginé en commun (à partir des technologies de Rivian). Il pourrait très bien s’agir de ce SUV premium.

La plateforme skateboard de Rivian plaît à Ford

Rivian a marqué les esprits, il y a un an, en dévoilant le R1T et le R1S, un pickup et un SUV 100 % électriques qui partagent la même plateforme flexible. Celle-ci se distingue par sa forme qui rappelle celle d’un skateboard, avec un moteur installé sur chaque roue et une grosse batterie prenant place sur le plancher. Elle intègre également des suspensions indépendantes à air et un contrôle hydraulique du roulement. Bref, il s’agit d’une base très complète pour produire une voiture sans dépenser des millions en recherche et développement.

À noter que Reuters évoque un véhicule fonctionnant avec une batterie, ce qui ne veut pas forcément dire 100 % électrique (les hybrides rechargeables ont également une batterie). En somme, il y a un flou qui entoure cette voiture Lincoln, sachant que la branche a déjà évoqué un SUV électrique inspiré de la Mustang. On ne l’imagine pas basé sur le skateboard de Rivian.

On rappelle que Ford a récemment présenté le Mach-E, un SUV électrique (oui, encore) dont certains aspects du design font penser à une Mustang. Le constructeur américain compte par ailleurs électrifier son pickup F-150. Pour l’anecdote, il a été utilisé par Rivian pour tester son architecture à l’abri des regards. Preuve de la très grande proximité entre les deux acteurs du marché automobile.