Ford a déposé des brevets pour transformer la voiture de monsieur et madame tout le monde afin qu’elle puisse dénoncer automatiquement auprès des autorités les excès de vitesse des autres usagers de la route.

C’est typiquement le genre d’innovation que l’on espère ne jamais croiser sur les voitures de série. Ford a récemment déposé un brevet aux États-Unis pour une technologie innovante visant à détecter et signaler automatiquement les excès de vitesse aux autorités compétentes. Bref, une sorte de radar mobile intégré à toutes les voitures.

Selon le média Motor Authority le 25 juillet, le brevet porte sur une solution nommée « systèmes et méthodes de détection des excès de vitesse ». Il a été publié par l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) le 18 juillet 2024.

Surveillance entre véhicules privés

Si l’on en croit le brevet déposé, Ford envisage d’équiper les voitures d’un dispositif natif pour surveiller les vitesses des véhicules environnants. En cas de dépassement de la limite de vitesse, une voiture équipée de cette technologie pourrait utiliser ses caméras embarquées pour photographier le véhicule en infraction. Un rapport contenant à la fois les données de vitesse et les images du véhicule ciblé pourrait ensuite être envoyé automatiquement à une voiture de police ou à des unités de surveillance routière via une connexion Internet. La police n’aurait plus qu’à aller cueillir le contrevenant avec une preuve de son infraction.

Brevet Ford // Source : Motor Authority

Ce système de surveillance automatique faciliterait le travail des forces de l’ordre en éliminant la nécessité de poursuites à hautes vitesses pour identifier les violations de limitation, chose que l’on peut observer régulièrement aux USA.

Ford souligne également que cette tâche pourrait être déléguée à des voitures autonomes, capables de détecter les excès de vitesse sans intervention humaine. C’est en quelque sorte le niveau supérieur à la solution de radars embarqués d’entreprises privées, dont la France dispose dans son arsenal répressif. Sauf qu’ici, rien ne spécifie que la voiture appartienne aux forces de l’ordre ou à une entreprise travaillant en collaboration. L’idée initiale semble bien d’avoir un système invisible de mouchard intégré dans les voitures des citoyens.

Une technologie forcément controversée

Cette nouvelle initiative de Ford s’inscrit dans une tendance plus large visant à utiliser les nouvelles technologies pour (faussement) améliorer la sécurité routière. Cependant, elle pourrait susciter des débats importants sur la vie privée et les libertés individuelles. L’idée de transformer les voitures en outils de surveillance active pourrait ne pas être bien perçu par tous les conducteurs.

N’importe quel véhicule comme ce pickup pourrait devenir un mouchard // Source : Ford

La mise en œuvre de cette technologie soulève des questions légales. Si l’on prend l’exemple de la France, les radars doivent respecter des normes très strictes pour s’assurer que les vitesses mesurées sont bien réalistes. Un tel système embarqué, qui ne serait pas régulièrement contrôlé, pourrait créer des faux positifs. Les infractions doivent aussi mentionner un certain nombre d’informations pour être valides, sinon elles peuvent être dénoncées pour vice de forme.

Le système pourrait peut-être s’appliquer aux États-Unis, mais cela semble compliquer d’imaginer une telle solution en France, en dehors d’une utilisation par des agents assermentés. De là à l’imaginer sur des voitures autonomes, on a le temps de voir venir.

Il est difficile d’imaginer que des clients seront favorables à ce genre d’équipements installés sur leur voiture personnelle. Si le modèle est en mesure de dénoncer son voisin, cela voudrait signifier qu’elle peut aussi le faire concernant le comportement de son propriétaire ? Cela n’est en rien une vision de l’avenir réellement réjouissante. Ford ferait probablement mieux d’améliorer ce qui fait plaisir à ses acheteurs d’aujourd’hui avant de s’aventurer sur ce genre d’innovations impopulaires.

