Chevrolet a dévoilé un drôle de concept électrique à l'occasion du SEMA Show de Las Vegas. Il prend la forme d'un pickup old school à l'élégance... étonnante.

Chevrolet n’est pas venu à Las Vegas les mains vides. À l’occasion du SEMA Show 2019, le constructeur présente, dans un communiqué publié le 4 novembre, le E-10 Concept. Il s’agit d’un pickup électrique imaginé pour montrer comment les vieilles voitures peuvent être converties à la mobilité d’aujourd’hui. Sur ce point, on préfère les solutions proposées par Jaguar.

Pour le groupe General Motors, qui rêve du zéro émission, cette étude permet d’associer le style vintage à des hautes performances permises par un groupe propulseur 100 % électrique. Esthétiquement, c’est très, très audacieux et il faut vraiment aimer le rétro.

0 à 96 km/h avalé en environ 5 secondes

On en est en tout cas très loin du pickup dévoilé par Rivian, qui fait beaucoup parler de lui depuis, ou encore du Cybertruck de Tesla (le véhicule préféré d’Elon Musk, dont on attend la présentation). Pour rouler, le E-10 Concept s’appuie sur trois moteurs électriques haute performance, alimentés par deux batteries de 60 kWh installées dans la benne (aucune autonomie annoncée).

En tout, c’est l’équivalent de 450 chevaux de puissance qui sont envoyés vers les roues situées à l’arrière (pas de transmission intégrale). Le 0 à 96 km/h est avalé en cinq secondes environ, ce qui est plutôt impressionnant pour un véhicule dont le look est repris du pickup C-10 de 1962. On notera quand même l’affaissement prononcé et le logo lumineux à l’avant.

Comme ce E-10 Concept est pensé pour la performance, Chevrolet intègre des hauts-parleurs afin de mimer des bruitages thermiques. Plusieurs modes sont au programme et les ingénieurs ont notamment pensé à développer un son reproduisant celui d’un moteur V8. On ne comprend pas non plus.

« Nous avons conçu ce véhicule pour délivrer de la puissance et de l’autonomie. Et ce n’est que le début. Tout ce que nous avons fait ces dernières années avec des moteurs thermiques à haute performance, nous allons le faire avec nos technologies électriques. Notre but est de délivrer de la puissance avec beaucoup d’autonomie, répondant à différents besoins et priorités », explique Russ O’Blenes, directeur du département Performance Variants, Parts & Motorsports. On avait déjà eu un aperçu du savoir-faire du constructeur avec la eCOPO, un bolide capable d’engloutir un quart de mile en moins de 9 secondes. Il en faut 4 de plus pour le E-10 Concept.

Crédit photo de la une : Chevrolet