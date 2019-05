Tesla fera une annonce à destination de la Chine à la fin du mois.

Tesla nourrit de grandes ambitions pour la Chine. Le 27 mai 2019, via le réseau social local Weibo, le constructeur a publié une mystérieuse image. Elle fait office de teaser conduisant à une annonce prévue pour le 31 mai. Elle n’est apparue sur aucun autre canal officiel de Tesla.

Tout porte à croire que la surprise concoctée par l’acteur du marché automobile est uniquement à destination de la Chine. Il peut très bien s’agir d’une édition exclusive de la Model 3 — ou du Model Y. Ou de toute autre chose.

Tesla vise la Chine

L’image partagée par Tesla ne montre pas grand-chose, sinon ce qu’y ressemble à un zoom sur une voiture de couleur rouge. Voilà pourquoi on peut imaginer un véhicule spécialement adapté aux exigences et besoins des conducteurs chinois (une Model 3 moins chère ?). Avec une population immense et la nécessité de réduire la pollution, la Chine représente un marché à conquérir pour les constructeurs de voitures électriques aidés par les subventions de l’état. Ces derniers mois, on a d’ailleurs assisté à une course entre plusieurs startups soucieuses d’imiter Tesla et de sortir des produits avant les autres.

Le teaser peut également avoir un rapport avec Gigafactory 3, usine de pointe en construction où seront produits des véhicules pour éviter les coûts d’importation (et les frais exorbitants à la frontière entre deux pays qui se livrent un conflit commercial). Tesla annoncera peut-être une date d’inauguration ce vendredi 31 mai 2019. Dans tous les cas, le rendez-vous est inscrit dans notre calendrier.