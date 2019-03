Tesla a simplifié une nouvelle fois son catalogue Model 3 aux États-Unis.

Tesla a une fois encore modifié son catalogue. Le week-end dernier, le constructeur américain a décidé de retirer la version Batterie Moyenne Autonomie de la Model 3, vendue depuis octobre 2018. Cette version, qui ne sera probablement jamais disponible en France, était moins pertinente avec l’arrivée de la version Standard Plus.

La gamme Model 3 ne comporte plus que cinq déclinaisons, allant du modèle à 35 000 dollars, récemment introduit, à la mouture Performance, facturée 58 000 dollars. Les tarifs devraient d’ailleurs être prochainement révisés en raison du changement de stratégie sur la fermeture des boutiques physiques.

Cinq Model 3 aux USA

Tesla a dû considérer que la Model 3 équipée d’une batterie moyenne autonomie faisait doublon avec la Standard Plus. Même si, pour 3 000 dollars de plus, elle offrait 40 kilomètres d’autonomie en plus (en théorie). On remarquera d’ailleurs que la gamme Model Y, officialisée la semaine dernière, ne propose aucune version avec une batterie de moyenne capacité. Pour le constructeur américain, l’idée reste de simplifier au mieux l’offre selon trois caractéristiques clés : finitions au sein de l’habitacle (premium ou non), choix de la batterie (petite ou grande) et transmission (deux ou quatre roues motrices).

En France, la Model 3, lancée depuis le mois de février dernier, n’est pour le moment commercialisée que dans ses déclinaisons les plus onéreuses : Batterie Grande autonomie (50 300 euros) et Performance (61 200 euros). Les voitures moins chères arriveront un peu plus tard.