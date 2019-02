L'annonce Tesla évoquée par Elon Musk ne concernait pas la Model Y, mais la Model 3, désormais vendue à partir de 35 000 dollars.

Elon Musk avait teasé une annonce Tesla pour le jeudi 28 février 2019, à 14h, heure du Pacifique. Peu après 23h, heure française, la page de la Model 3 s’est mise à jour pour afficher de nouvelles versions. Dont celle à 35 000 dollars, que certains n’espéraient plus.

Tesla a donc tenu sa promesse, et plus vite que prévu. À une semaine du salon automobile de Genève, où de nombreux constructeurs annonceront des produits, la firme américaine frappe un grand coup. Et Elon Musk n’a pas manqué de fêter l’événement en faisant de la Model 3 sa photo de profil Twitter.

La fameuse Model 3 à 35 000 dollars

Promise depuis la toute première présentation de la Model 3, la déclinaison la plus abordable permet d’abaisser le prix plancher de la berline compacte premium. On parle quand même d’un tarif très bas, qui permettra à Tesla d’atteindre une masse critique susceptible de lui apporter la rentabilité après laquelle il court depuis des années — et qu’il commence à entrevoir.

À 35 000 dollars, la Model 3 offre une autonomie de 350 kilomètres, une vitesse maximale de 210 km/h et une accélération autorisant le 0 à 96 km/h en 5,6 secondes. À ce prix, l’intérieur est défini comme standard, c’est-à-dire avec un réglage des sièges à la main, des finitions tissu et un son « standard ». Pour 2 000 dollars de plus, il y a la possibilité d’opter pour une déclinaison Plus. Elle offre un peu moins de 40 kilomètres d’autonomie en plus, ainsi que des finitions plus premium.

En réalité, Tesla a revu tout le dessin de sa gamme Model 3, désormais disponible en six versions. Les prix s’échelonnent de 35 000 à 58 000 dollars.