Quand Mercedes critique publiquement le bannissement des véhicules thermiques en Europe pour 2035, Elon Musk réplique du tac au tac sur X.

Le patron de Tesla n’est pas spécialement connu pour avoir la langue dans sa poche. Il n’a jamais hésité à commenter les décisions et déclarations des constructeurs concurrents. C’est encore à travers son réseau social X (ex-Twitter) qu’Elon Musk s’est exprimé le 11 août 2025, réagissant aux plaintes récentes du patron de Mercedes, Ola Källenius.

Selon Elon Musk, « il suffit de fabriquer de bons véhicules électriques » pour que Mercedes n’ait pas à redouter le bannissement des ventes des véhicules thermiques d’ici à 2035 en Europe. Mais, est-ce que la remarque était vraiment justifiée ?

« Nous allons droit dans le mur »

Le PDG de Mercedes a fait une sortie remarquée concernant les décisions européennes. Comme le rapporte Reuters le 11 août, Ola Källenius s’inquiète que le marché automobile européen puisse « s’effondrer » avec l’interdiction de vente de véhicules neufs émettant du CO2 d’ici à 2035. Il appelle l’Union européenne à effectuer « un examen objectif » du projet, considérant que, sinon, « nous fonçons à pleine vitesse contre un mur ».

Ola Källenius, le patron de Mercedes. // Source : Mercedes

Elon Musk a certainement perçu ce message du dirigeant de Mercedes comme un aveu d’échec de la part d’une marque qui veut continuer à produire des moteurs thermiques pour ses véhicules. Sa réponse invitant Mercedes à fabriquer « de bons véhicules électriques » ne s’adressait pas directement au constructeur, mais à l’un de ses plus fervents supporters, Sawyer Merritt, qui commentait l’actualité. Pour autant, Elon Musk est passé à côté d’un point important avant de lancer cette pique.

Ola Källenius est depuis janvier 2025 le nouveau président de l’ACEA (Association des constructeurs européens d’automobiles). Il a succédé à Luca de Meo, ex-PDG du groupe Renault, qui a occupé ce rôle de 2022 à fin 2024. C’est à ce titre que le patron de Mercedes s’est exprimé, continuant le travail mené par l’association durant les dernières années. Bien sûr, Mercedes aurait tout à gagner à ce que l’Europe assouplisse cette décision, mais sa déclaration reprenait le message porté par plusieurs groupes automobiles européens qui s’inquiètent de l’avenir.

D’ailleurs, Ola Källenius a surtout appelé à ce que l’Europe adopte des incitations fiscales en faveur de la voiture électrique et à de meilleurs prix pour l’électricité pour les bornes de recharge, afin d’encourager les automobilistes à passer aux voitures électriques. Même si le démarrage de Mercedes sur l’électrique n’a pas forcément été fulgurant, la marque semble avoir pris un tournant intéressant, et cela va commencer avec l’arrivée de la Mercedes CLA.

La nouvelle Mercedes CLA électrique (2025). // Source : Mercedes-Benz

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk tacle Mercedes (et d’autres)

Elon Musk avait déjà critiqué en 2017 le manque d’investissements de Daimler/Mercedes dans l’électrique. À l’époque, le groupe venait d’annoncer 1 milliard d’investissements, et Elon Musk avait alors répondu que ce n’était « pas assez » pour un géant de cette taille, qui devrait investir dix fois plus.

Le patron de Tesla n’est jamais avare de commentaires sur ses concurrents. Ils y sont presque tous passés : de Volkswagen, aux trois géants américains et jusqu’à BYD. C’est d’ailleurs à propos du constructeur chinois qu’Elon Musk s’est probablement le plus fourvoyé. Les médias adorent rappeler qu’en 2011, il s’était moqué de BYD, sur fond de « vous avez vu les voitures qu’ils font ? » alors qu’un journaliste lui demandait s’il percevait la marque comme une concurrente. Le message a bien sûr largement changé depuis. Mais, alors que BYD grandit désormais plus vite que Tesla, ce souvenir lui est régulièrement rappelé.

Elon Musk a souvent poussé l’industrie automobile à se dépasser pour investir massivement dans le développement de la voiture électrique. Il a toujours trouvé son intérêt dans une saine concurrence, car il ne la redoute pas. Il a souvent donné le tempo et challengé ses concurrents à travers ses critiques, c’est aussi ce qui a fait son succès (et animé ses détracteurs). Il serait néanmoins peut-être temps qu’il réalise que Tesla pourrait désormais se faire doubler.

