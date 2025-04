Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk est de plus en plus agacé par les actes de vandalisme que subissent les concessions Tesla. Le ton monte, mais les accusations du chef d’entreprise sont toujours plus fantaisistes.

Les manifestations devant les concessions Tesla sont-elles spontanées ou orchestrées par des opposants politiques ? Elon Musk, jamais à court d’une déclaration choc sur X, a une idée bien arrêtée sur la question. Selon lui, ces protestations ne seraient pas le fruit de la colère populaire, mais bien d’une opération financée par des démocrates.

Ces déclarations ne manquent pas d’ironie, puisque Elon Musk a pris l’habitude de promettre de l’argent aux participants de ses réunions politiques. Et, si les démocrates cherchaient vraiment à nuire à Elon Musk aux États-Unis, qu’est-ce qui pourrait justifier les actes de vandalisme en Europe ?

Elon Musk fustige des protestations orchestrées

Sur X, Elon Musk s’est emporté le 30 mars 2025, en réagissant aux protestations qui se multiplient devant les concessions Tesla aux États-Unis. En effet, le samedi 29 mars, les manifestants ont été nombreux à répondre à l’appel de la journée de mobilisation « Tesla Takedown », qui consistait à bloquer massivement l’activité des concessions Tesla.

Pour Elon Musk, il ne s’agit pas d’une grogne authentique : « Ils sont payés par mes opposants politiques, c’est évident », a-t-il affirmé, sans fournir de preuves concrètes. Une théorie du complot largement reprise par ses fans, sans apporter plus d’éléments étayés pour le prouver.

Il a même accusé un de ses anciens amis, Reid Hoffman, qu’il considère désormais comme un ennemi de la « mafia Paypal », de participer à cela. « La probabilité que Reid les finance est de 100 % », affirme-t-il. Il suggère qu’il existe plusieurs intermédiaires entre Reid Hoffman et les activistes, mais reste convaincu de son implication. Le principal intéressé dément.

La réponse de Reid Hoffman au tweet reprend la même rhétorique, mais avec une autre hypothèse de départ : « La probabilité que beaucoup, beaucoup de gens ne t’aiment pas : 100 %. » Dans la même réponse, Reid Hoffman remet en avant le sondage truqué sur la popularité de Tesla avant d’apporter le coup de grâce : « La probabilité que tu préfères inventer des conneries sur moi plutôt que de régler tes problèmes ? 100 %. »

L’échange sur X entre Elon Musk et Reid Hoffman. // Source : Capture X

En réponse aux accusations des partisans de Musk, Reid Hoffman a répondu qu’il n’avait absolument pas financé ces mouvements de protestation — mais il sous-entend que cela pourrait bien changer, à force.

Une théorie fumeuse qui met de l’huile sur le feu

Dans le scénario avancé par Elon Musk, où les démocrates et les ennemis d’Elon Musk seraient à la manœuvre aux États-Unis, comment expliquer alors ce qu’il se passe en Europe ou en Australie ? Ne cherchez pas à trouver une réponse du côté d’Elon Musk. Il n’a personne à blâmer pour le moment, mais trouvera probablement le coupable idéal. Une nouvelle fois, Elon Musk ne prend pas conscience qu’il est le problème, et pas la victime.

En Europe, les actes de vandalisme continuent, hélas, à se multiplier et à viser les infrastructures de Tesla :

Les attaques commencent à être hors de contrôle et de plus en plus inquiétantes. C’est également le cas aux États-Unis, où les vandales sont considérés comme des « terroristes domestiques » par le gouvernement de Donald Trump et par Elon Musk. Ils encourent jusqu’à 20 ans de prison, selon la procureure générale des États-Unis Pamela Bondi.

Incendie du superchargeur Tesla à Saint Chamond. // Source : Le Progrès

Tandis que ces attaques violentes et inutiles se multiplient, le rejet de Tesla s’exprime ailleurs d’une manière moins agressive — comme dans cette tendance TikTok, où des clients américains échangent leur Tesla contre un autre modèle (hélas, pas toujours électrique), sur la chanson Look What You Made Me Do de Taylor Swift. Rivian et Lucid figurent parmi les gagnants de l’histoire. D’ici à ce qu’Elon Musk les accuse aussi de financer les attaques contre Tesla, il n’y a qu’un pas… que le chef d’entreprise n’a heureusement pas encore franchi.

