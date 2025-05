Lecture Zen Résumer l'article

Un groupe de salariés de Tesla réclame publiquement le départ d’Elon Musk. Une lettre ouverte qui confirme un profond malaise interne et l’inquiétude grandissante sur le problème de demande des véhicules de la marque.

La semaine dernière, un groupe de salariés de Tesla a publié une lettre ouverte appelant au départ d’Elon Musk. Repérée par Electrek le 11 mai, cette initiative signée anonymement par un collectif se présentant comme Tesla Employees Against Elon (les salariés de Tesla contre Elon) dénonce une image de marque entachée et surtout, un profond désalignement entre Elon Musk et la mission initiale de Tesla.

Le salarié Matthew LaBrot, qui a osé mettre en ligne cette lettre sur un site internet, a été licencié de « son job de rêve » qu’il occupait depuis 5 ans. Il se devait pourtant de diffuser la grogne interne de certains salariés qui ne veulent plus rester silencieux face à un conseil d’administration qui ferme les yeux sur la situation de Tesla provoqué par les prises de positions politiques de son patron.

Une confirmation de la chute de la demande

La lettre, diffusée via le site teslaemployeesagainstelon.com, pointe notamment le virage politique et personnel du milliardaire, jugé incompatible avec les valeurs de durabilité et d’innovation qui ont fait le succès de Tesla. Les signataires y affirment dès les premières lignes que : « les dommages causés à la marque personnelle d’Elon Musk sont désormais irréversibles. »

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Malgré les promesses d’Elon Musk à reprendre assidument la direction de Tesla. Les salariés pointent du doigt une crise profonde de la demande que la direction refuse de reconnaître : « Les récentes déclarations d’Elon insinuent que les difficultés des six derniers mois sont dues à son manque d’attention, et non à ses actions ».

Les chiffres de vente des véhicules électriques aux États-Unis démontrent pourtant tout autre chose, et les nouveaux Model Y fraîchement produits s’accumulent dans les stocks : « nous avons maintenant des milliers de Model Y flambant neufs et modernisés sur des parkings à travers le pays ». Selon la lettre, les mauvais chiffres ne peuvent pas s’expliquer par le renouvellement du Model Y. D’ailleurs, la production du Cybertruck et du nouveau Model Y ont été mis à l’arrêt pendant une semaine ce début mai, signe que la demande patine.

Des représailles internes

La lettre a eu un écho immédiat : certains des initiateurs, dont Matthew LeBrot, ont immédiatement été licenciés, il l’a exprimé publiquement sur Linkedin. Une réaction brutale qui risque d’amplifier la crise de confiance entre les équipes de Tesla et leur direction.

D’autant plus que cette fronde ne sort pas de nulle part : des tensions internes couvaient depuis des mois, entre les départs de cadres et le repositionnement stratégique du groupe. La nouvelle stratégie de Tesla ne fait pas que des heureux.

Ce message collectif est aussi révélateur d’un changement au sein des effectifs : une partie croissante des salariés ne veut plus cautionner les dérives politiques ou médiatiques de leur patron, même si d’autres salariés restent des fans absolus d’Elon. Les appels à « séparer Musk de Tesla » se multiplient même en dehors de l’entreprise, chez certains investisseurs institutionnels, inquiets du poids trop important du dirigeant sur la valorisation boursière.

Pour l’instant, ni Elon Musk ni Tesla n’ont officiellement commenté cette lettre. Mais son existence est un signal fort. Et cette fois, les doutes sur la gouvernance de Tesla ne viennent plus seulement des analystes, mais de l’intérieur même de l’entreprise.

