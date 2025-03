Lecture Zen Résumer l'article

Tesla a-t-elle vidé les aides canadiennes en un week-end ? En trois jours, 8 600 dossiers validés, tandis que d’autres concessionnaires n’ont même pas pu y accéder. Une ruée qui interroge.

Les aides canadiennes pour l’achat de voitures électriques ont-elles été détournées par Tesla ? Alors que le gouvernement fédéral annonçait la fin imminente du programme de subventions de 5 000 dollars canadiens (environ 3 200 euros) en janvier, la marque américaine a enregistré un nombre record de dossiers pour en bénéficier.

En trois jours, quelques centres Tesla du Canada ont déposé pour l’équivalent de 43 millions de dollars de dossiers de subventions, vidant l’enveloppe budgétaire du gouvernement. Le plus étrange réside dans le fait que ces dossiers ne sont censés être soumis que lorsque les voitures ont été livrées aux clients. De quoi éveiller les soupçons de médias comme le Journal de Montréal tant les chiffres sont hors normes.

Une frénésie de ventes qui interroge

Entre le 10 et le 12 janvier 2025, Tesla aurait livré 8 600 véhicules en trois jours, y compris un dimanche, à travers seulement quatre établissements au Canada. Le showroom de Tesla à Québec aurait même réussi à enregistrer plus de 2 500 voitures éligibles à l’aide sur la seule journée du samedi 11 janvier. Tesla est habitué à gérer des sprints de livraisons, mais à ce point-là, ce serait du jamais-vu.

Livraison Tesla en cours // Source : Tesla

Un chiffre qui dépasse l’entendement et qui soulève désormais des questions, surtout de la part de concessionnaires d’autres marques. Plusieurs d’entre eux affirment n’avoir même pas pu accéder au portail de dépôt des demandes pour faire profiter leurs clients des mêmes aides. Le 13 janvier, toutes les concessions canadiennes ont reçu une nouvelle notification indiquant que l’aide était terminée à compter de ce jour.

L’annonce de la fin des aides a tendance à provoquer une ruée chez les concessionnaires, le Canada ne diffère pas beaucoup de la France pour cela. Mais cette fois, Tesla est bien au-dessus de la normale. Rappelons que le 10 janvier 2025, le nouveau Model Y a été officialisé en Chine. Il est donc d’autant plus surprenant qu’autant de clients se soient précipités pour acheter subitement l’ancien modèle (ou une Model 3), même pour bénéficier de 5 000 dollars canadiens de remise.

Quels changements par rapport à l’ancienne version du Model Y ? // Source : Tesla

Tout ceci intervenait quand même avant l’investiture de Donald Trump et le geste polémique d’Elon Musk lors de cet événement. Les ventes de la marque n’étaient pas encore victimes d’un éventuel boycott, même si le rapprochement d’Elon Musk avec Trump avait déjà provoqué un certain rejet des canadiens, les ventes étaient globalement en baisse. Cela paraît d’autant plus suspect.

Une manœuvre bien huilée ou un retard rattrapé ?

Pour tenter de justifier ces chiffres, certains supporters de la marque soutiennent que Tesla avait probablement pris du retard sur les formalités administratives et qu’il a rattrapé ce retard avant la clôture des aides. Cette hypothèse n’est pas forcément incongrue, il serait quand même surprenant que la marque ait avancé les aides canadiennes sans remplir et déposer les demandes auprès des autorités, et encore moins pour une somme équivalente à environ 28 millions d’euros.

Autre hypothèse : Tesla aurait exploité une faille administrative pour inonder le marché à la dernière minute. Les autorités canadiennes n’ont pas encore officiellement réagi, mais le soupçon plane. Bien entendu, les revendeurs Tesla ayant réalisé ces chiffres record n’ont pas souhaité s’exprimer auprès des médias locaux, ce qui renforce la sensation qu’ils ont quelque chose à cacher.

Ce coup commercial pourrait virer au scandale si une enquête confirmait des pratiques irrégulières. À la différence des concessionnaires d’autres marques qui sont généralement des indépendants, les showrooms Tesla appartiennent à la marque, autant dire qu’une telle manipulation des aides nationales seraient très mal vus dans la période actuelle.

