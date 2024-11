Lecture Zen Résumer l'article

Lucid Motors ne prévoit pas de lancer de voiture électrique à bas coût dans sa gamme. L’entreprise n’exclut cependant pas de proposer sa technologie à d’autres constructeurs.

Lancée en 2021, la grande berline électrique Lucid Air s’est rapidement positionnée comme une concurrente de la Tesla Model S. Toutefois, Pete Rawlinson, le CEO de Lucid, préfère se comparer à des marques telles que Mercedes ou Porsche, dans des propos repris par le média Electrek le 18 novembre 2024.

Il n’est ainsi pas vraiment étonnant de découvrir qu’aucune voiture électrique à moins de 25 000 € ne verra le jour chez Lucid. Le patron de la marque a déclaré dans un podcast du Wall Street Journal du 16 novembre que « le marché de la voiture électrique abordable est nul ».

Chez Lucid, une critique récurrente des concurrents

Pete Rawlinson ne manque pas une occasion de critiquer la concurrence, notamment les autres constructeurs américains. Dans un précédent podcast, il jugeait la qualité des voitures électriques américaines assez décevante, particulièrement comparée aux voitures chinoises. Dans le podcast le plus récent, il revient encore à la charge en critiquant les « efforts médiocres » de certains constructeurs automobiles traditionnels pour faire progresser les voitures électriques.

Peter Rawlinson dans une Lucid au Festival de Goodwood. // Source : Lucid Motors

Le chef d’entreprise se sent apparemment investi d’une mission : « Lucid existe pour faire progresser l’état de l’art de la voiture électrique grâce à sa technologie de pointe. » Il est important de rappeler que Lucid survit actuellement grâce aux investissements de l’Arabie saoudite. Il est plus simple de produire et de vendre quelques exemplaires de voitures de luxe dans ces conditions-là. Sans ce soutien, il est probable que, malgré les performances des Lucid Air, l’entreprise aurait déjà fini en faillite comme Fisker.

Lucid prévoit de produire un SUV concurrent du Tesla Model Y, vendu environ 50 000 €. Il n’ira pas en dessous, pour une raison simple : Lucid ne trouve aucun intérêt au marché de la voiture électrique abordable. Sa philosophie est donc bien différente de celle de Tesla : faire progresser les qualités des voitures électriques, mais pas les démocratiser. Le CEO assure aussi que son modèle sera bien supérieur à celui de Tesla.

Lucid Gravity, en attendant la génération d’après à 50 000 €. // Source : Lucid

Pas de Lucid à 20 000 €, mais des collaborations possibles

Pete Rawlinson considère que les progrès de la technologie vont permettre de proposer « demain » des voitures électriques à plus petit budget. Il a donc forcément été questionné sur son intention de proposer des voitures à 20 000 €, cependant la réponse est sans appel : « Non, parce que ce marché est nul. »

Les marges y sont « terriblement faibles », selon le PDG de Lucid, ce marché ne l’intéresse donc pas. Il préfère se concentrer sur des modèles haut de gamme avec une efficience élevée et de petites batteries. Cela lui permettrait, selon lui, « d’obtenir une meilleure marge brute par véhicule que quiconque ».

D’autres équipementiers sont, selon lui, bien plus préparés à produire ce type de modèles dédiés au grand public. Il ne ferme pas la porte à leur concéder des licences de ses technologies. Même si, à n’en pas douter, il préférera octroyer ses licences à des marques plus prestigieuses.

Lucid Motors risque de rapidement s’enfermer dans un rôle de constructeur de niche, uniquement tourné vers le luxe et l’innovation, laissant les voitures accessibles et de volume aux autres constructeurs. Une stratégie assumée, mais qui pourrait restreindre l’influence de la marque et rendre l’équilibre financier sommaire.

