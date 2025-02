Lecture Zen Résumer l'article

Lucid Motors perd son emblématique PDG, Peter Rawlinson, alors que l’entreprise commençait à redresser la barre. Un coup dur qui inquiète les investisseurs et fait chuter l’action.

Il n’y a pas que le groupe Stellantis qui cherche un nouveau patron, Lucid doit également en trouver un. Le départ soudain de Peter Rawlinson, qui occupait depuis 6 ans le poste de PDG en plus de celui de directeur technique, n’est pas sans conséquence pour la marque américaine.

L’homme n’est certes pas aussi emblématique qu’Elon Musk avec Tesla. Néanmoins, il apportait une véritable légitimité technique au projet de Lucid Motors, et il n’avait pas sa langue dans sa poche. La marque est d’ailleurs devenue grâce à lui bien plus qu’un simple constructeur de voitures électriques.

Un départ inattendu à un moment charnière

Peter Rawlinson a contribué au lancement de Lucid grâce à ses qualités d’ingénieur. Il en a pris la direction en 2019, tout en conservant son rôle de directeur technique (CTO). Après 12 ans dans l’entreprise, il a annoncé par communiqué son départ le 25 février 2025. Cet ancien ingénieur en chef de la Tesla Model S a joué un rôle crucial dans le développement de la Lucid Air, une berline de luxe électrique qui devait rivaliser avec Tesla. Les ventes de ce premier modèle n’ont pas été au rendez-vous, compliquant le développement de l’entreprise.

Depuis, l’entreprise a lancé le Gravity, un SUV électrique, et d’autres modèles (concurrents des Model 3 et Y) sont en développement pour accélérer la croissance de Lucid.

Peter Rawlinson dans une Lucid au Festival de Goodwood // Source : Lucid Motors

D’ailleurs, son communiqué de presse commence ainsi : « Maintenant que nous avons lancé avec succès Lucid Gravity, j’ai décidé qu’il était enfin temps pour moi de quitter mes fonctions chez Lucid. » Le départ de Peter Rawlinson de la direction de Lucid survient au moment où l’entreprise montre enfin des signes de stabilisation financière, avec des revenus en hausse et un objectif de production plus ambitieux pour 2025. C’est peut-être « le bon moment » pour partir aux yeux de Peter Rawlinson, mais le moment choisi ne semble pourtant pas vraiment opportun.

Ce qui interpelle, c’est que Peter Rawlinson ne quitte pas totalement le navire : il devient « conseiller technique stratégique du président du conseil d’administration », avec une rémunération qui fait déjà grincer des dents. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer une telle décision : raisons médicales, burnout après des années éprouvantes, ou encore un désaccord avec le principal actionnaire, le Fonds d’investissement public saoudien.

Des analystes financiers encore plus frileux

Cette annonce a provoqué une nouvelle chute du cours de l’action Lucid. Même si les valorisations de Lucid sont à des années-lumière de celles de Tesla (à peine plus d’un dollar), la baisse du cours de l’action est un coup dur. Certains analystes financiers, comme Bank of America, ont révisé à la baisse leurs prévisions, allant jusqu’à un prix cible de seulement 1 dollar par action : un seuil critique.

Le Lucid Gravity relance les ventes // Source : Lucid

Ce départ pose également des questions sur la stratégie à venir. Lucid dépend largement du Fonds d’investissement public saoudien (PIF), qui détient 58 % des parts de l’entreprise. Plusieurs rumeurs autour de la position de l’Arabie Saoudite ont aussi contribué à déstabiliser Lucid qui nie pourtant un quelconque changement à ce niveau-là.

Lucid tente aussi de rassurer les investisseurs : l’avenir de la marque ne se limite pas à la vente de ses voitures électriques. L’entreprise a un savoir-faire technique qu’elle peut vendre par licence à d’autres constructeurs. Lucid et Aston Martin ont un accord de fourniture de groupe motopropulseur, et ce ne serait pas le seul constructeur étranger intéressé par la technologie développée par Lucid. Selon une déclaration de Peter Rawlinson, cette activité pourrait représenter à l’avenir jusqu’à 80 % du chiffre d’affaires. Le constructeur croate Rimac s’est développé sur le même principe, rien n’est impossible.

Un rôle de conseiller fort bien payé

Si Peter Rawlinson quitte la direction, il reste tout de même conseiller spécial pour Lucid, avec une rémunération de 120 000 dollars par mois. Un montant qui fait grincer des dents, alors que Lucid peine encore à atteindre la rentabilité. Cela s’accompagne aussi d’une voiture Lucid et d’actions Lucid d’une valeur de 2 millions de dollars. Certains actionnaires voient d’un mauvais œil ce parachute doré, alors que Lucid peine à convaincre sur sa capacité à réduire ses pertes et à s’imposer face à Tesla et aux nouveaux entrants chinois.

La Lucid Air est un beau démonstrateur des technologies de la marque // Source : Lucid

Avec ce changement de direction, Lucid entre dans une nouvelle phase de son histoire. Reste à voir si l’entreprise saura transformer cette crise en opportunité ou si elle s’enfoncera davantage dans le doute des investisseurs. Les prochains mois risquent d’être plus compliqués que prévu. On est curieux de découvrir qui va être choisi pour prendre la direction de la marque, après l’intérim assurée par Marc Winterhoff.

