Lucid Motors est fier d'annoncer que sa Lucid Air s'appuie officiellement sur une autonomie de 520 miles (836 kilomètres), battant les 405 miles (651 kilomètres) de la Tesla Model S. Il s'agit du nouveau record en la matière.

Les choses vont très vite sur le marché des voitures 100 % électriques. En juin 2020, Tesla devenait le premier constructeur à commercialiser un véhicule doté d’une autonomie supérieure à 400 miles (405 miles, soit 651 kilomètres). Un peu plus d’un an après, cette performance est ridiculisée par la Lucid Air. La berline luxueuse de Lucid Motors pourra atteindre les 520 miles (836 kilomètres), selon un communiqué de presse publié le 16 septembre. En août 2020, on croyait à un simple effet d’annonce.

L’Environmental Protection Agency, en charge des tests à l’origine d’indicateurs qui deviennent officiels, s’est donc penchée sur la Lucid Air. Et les résultats sont très positifs pour la voiture, qui a désormais le record de l’autonomie la plus importante. Ces 520 miles sont donnés pour la version Dream Edition Range chaussée de jantes de 19 pouces. Une voiture qui coûte quand même… 169 000 $ (un peu plus de 143 000 €).

La Lucid Air pourra aller… très loin

« Je suis ravi de voir que notre Lucid Air Dream Edition Range a été créditée d’une autonomie de 520 miles par l’EPA, une performance qui, je crois, constitue un record. Il est important de noter qu’elle est dû aux technologies avancées de Lucid et pas simplement liée à l’installation d’une grosse batterie », se réjouit Peter Rawlinson, CEO de Lucid Group. Pour lui, ce coup de communication est une double victoire puisqu’il fut l’ingénieur en chef de la Tesla Model S (après avoir fait ses armes chez Lotus).

Voici les différentes autonomies de la Lucid Air :

Modèle Autonomie Dream Edition Range (19 pouces) 520 miles (836 km) Dream Edition Range (21 pouces) 481 miles (774 km) Dream Edition Performance (19 pouces) 471 miles (758 km) Dream Edition performance (21 pouces) 451 miles (726 km) Grand Touring (19 pouces) 516 miles (830 km) Grand Touring (21 pouces) 469 miles (755 km)

Maintenant que Lucid Motors peut bomber le torse avec des gros chiffres, tout l’enjeu sera d’assurer un bon lancement — toujours attendu pour avant la fin d’année. En décembre dernier, le constructeur validait la première étape cruciale pour son usine installée à Casa Grande (dans l’Arizona).

« Pourquoi la première voiture 100 % électrique de Lucid Motors est une menace pour Tesla et les autres constructeurs de voitures de luxe », indique de son côté Motor Trend en préambule de son essai exclusif de la Lucid Air — publié le 25 août. Des retombées positives dans la presse seront un autre jalon à valider pour la berline.

On rappelle qu’il est aujourd’hui possible de précommander une Lucid Air en France, moyennant un acompte remboursable de 300 ou 900 € (selon le modèle). Le prix final n’est pas précisé sur la page de réservation, qui fournit quand une estimation de l’autonomie (653 ou 832 kilomètres). Lucid Motors ne fournit aucun calendrier pour les livraisons européennes.

Crédit photo de la une : Lucid Motors Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo