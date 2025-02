Lecture Zen Résumer l'article

Lucid a doté son SUV électrique d’un moteur électrique spécial lui permettant d’encaisser une grosse puissance de charge. De quoi récupérer des kilomètres d’autonomie encore plus rapidement.

Le Gravity est le second modèle de la jeune marque américaine Lucid. Présenté à la fin de l’année 2023, le grand SUV électrique s’est fait remarquer par son architecture 926 volts. Hormis la berline Lucid Air et son architecture 900 V, le constructeur originaire de Californie est ainsi le seul à proposer ces caractéristiques. Au mieux, on retrouve un câblage en 800 V chez Porsche, Audi ou encore Hyundai.

En plus de cette architecture garantissant des recharges rapides, le Lucid Gravity possède une fonctionnalité qui lui permet d’augmenter sa puissance de charge, peut-on apprendre dans un communiqué du constructeur du 28 janvier.

Le Lucid Gravity // Source : Lucid

Un moteur arrière « booster »

Après avoir épuisé ses 725 km d’autonomie, le Lucid Gravity doit passer par la case recharge. Une fois branché à une borne adaptée, le SUV électrique peut regagner plus de 320 km en seulement 12 minutes. Cependant, les pouvant être compatible à une architecture comme celle du Gravity sont rares.

Le Lucid Gravity // Source : Lucid

Pour bénéficier d’une recharge la plus véloce qui soit, Lucid a ainsi doté son SUV d’un moteur arrière spécial faisant office de « booster ». De cette façon, si le Gravity est branché sur une borne avec un voltage limité à 500 V, son moteur va faire correspondre cette tension à l’architecture 926 V de sa plateforme.

Le Lucid Gravity // Source : Lucid

De quoi « permettre au Lucid Gravity de se recharger à une puissance allant jusqu’à 400 kW sur des équipements de charge de 1 000 V et jusqu’à 225 kW sur des chargeurs rapides de l’architecture de 500V », explique Emad Dlala, vice-président de la division motopropulseur chez Lucid.

