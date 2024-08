Lecture Zen Résumer l'article

Lucid reçoit une injection massive de 1,5 milliard de dollars de l’Arabie saoudite, ce qui devrait garantir sa trésorerie jusqu’en 2025. Mais cela sera-t-il suffisant pour résister dans un marché électrique qui n’est pas au meilleur de sa forme ?

Après un passage à vide risqué, les finances du jeune constructeur américain Lucid se portent mieux. C’est ce que montrent les résultats financiers publiés par l’entreprise le 5 août 2024. La marque de voitures électriques de luxe a réussi à améliorer sa production au second trimestre, mais surtout, elle voit enfin les ventes de sa grande berline Lucid Air dépasser ses capacités de production. La marque va enfin pouvoir se débarrasser d’une partie de son stock, qui pèse lourd sur ses finances.

Cependant, tout cela ne serait rien sans les investissements de l’Arabie saoudite. Ce soutien financier étranger est crucial pour assurer le fonctionnement et le développement de la jeune marque.

Le coup de pouce venu d’Arabie saoudite

Selon Reuters, le Fonds d’Investissement Public d’Arabie saoudite (PIF) va injecter jusqu’à 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour aider l’entreprise. Lucid aurait déjà obtenu 8 milliards de dollars de ce fonds d’investissement, qui détiendrait 60 % des parts du constructeur. Cet investissement va être utile à la fois pour lancer un nouveau modèle, important pour le développement de Lucid, mais également afin de construire une usine Lucid en Arabie saoudite pour le marché local.

Lucid Gravity est le grand SUV de la marque américaine. // Source : Lucid

Le timing est parfait pour Lucid, alors que des inquiétudes subsistaient sur un possible retrait du fond saoudien. Le constructeur s’apprête à entamer les livraisons de son SUV nommé Gravity d’ici à la fin de l’année. Les tout premiers exemplaires sont sortis des lignes de production fin juillet. Grâce à cet investissement, l’entreprise est assurée de disposer des ressources nécessaires jusqu’au quatrième trimestre 2025.

Un rebond dans les résultats de la marque, mais pas en Europe

La baisse des prix des berlines électriques Air a stimulé les ventes aux États-Unis. Lucid a ainsi livré 2 394 véhicules au deuxième trimestre. Malgré la baisse de ce prix de vente, le chiffre d’affaires a dépassé les attentes des analystes. L’entreprise a produit 3 838 véhicules sur les 6 premiers de l’année et a décidé de maintenir son objectif de 9 000 unités pour 2024.

Lucid Air dans le Lucid Studio Munich. // Source : Raphaelle Baut

Si la jeune marque a réussi à augmenter les ventes aux USA, le marché européen n’est toujours pas très réceptif aux charmes de la marque américaine, malgré des qualités indéniables. Durant le premier semestre, il n’y a eu que 119 Lucid Air immatriculées. C’est particulièrement faible, même pour une grande berline électrique de luxe.

Lucid a confiance en l’avenir

Après son grand SUV, Lucid prévoit également de lancer une voiture électrique de taille moyenne et plus abordable d’ici fin 2026 : une concurrence de la Model 3 ou du Model Y ? Ce modèle pourrait permettre à Lucid de toucher un public plus large et d’augmenter ses parts de marché dans le secteur des véhicules électriques.

Le PDG de Lucid, Peter Rawlinson, a récemment partagé une comparaison mettant en valeur les bonnes performances de son modèle en matière de consommation électrique face aux concurrents que sont les Tesla Model S, Mercedes EQS et Porsche Taycan. Selon lui, si Tesla maintient son rythme actuel de progrès, il lui faudrait encore sept ans pour atteindre le même niveau de consommation que la Lucid Air 2025. C’est un fait hélas encore trop méconnu, mais qui pourrait faire mouche sur des véhicules plus abordables à destination d’un public qui cherche à faire des économies.

Moteur et module de batterie de la Lucid. // Source : Raphaelle Baut

Lucid ne se contente pas de suivre le mouvement de la voiture électrique, l’entreprise innove. Il serait bien dommage de voir ce projet échouer comme d’autres (Fisker, par exemple). Espérons que l’Arabie saoudite continue à soutenir l’entreprise financièrement, le temps qu’elle puisse devenir rentable et plus populaire.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+