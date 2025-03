Lecture Zen Résumer l'article

Donald Trump va imposer 25 % de droits de douane au Canada et au Mexique. L’industrie automobile devrait les subir de plein fouet, mettant au passage un tacle à son soutien indéfectible Elon Musk qui dirige Tesla.

Si vous pensiez que l’industrie automobile en Europe était la seule en crise, rassurez-vous, l’herbe n’est pas forcément plus verte de l’autre côté de l’Atlantique. Dans un nouvel élan de protectionnisme, et sous couvert de lutte contre l’immigration et le trafic de stupéfiants, le président Donald Trump a annoncé le mardi 4 mars 2025 la mise en place de 25 % de droits de douane à l’importation sur tous les produits du Canada et du Mexique.

Cependant, coup de théâtre, après avoir rencontré Stellantis, Ford et General Motors, le secteur automobile profitera finalement d’une « exemption d’un mois », a annoncé le mercredi 5 mars la Porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt. Mais après ce répit de courte-durée, que se passera-t-il pour les constructeurs ?

Donald Trump, le roi du chantage

Selon le président américain, le plan se déroule comme sur des roulettes : « J’ai parlé aujourd’hui aux trois grands constructeurs, les meilleurs, et ils sont très enthousiastes. En fait, de nombreux constructeurs automobiles ont déjà annoncé qu’ils allaient construire d’énormes usines automobiles en Amérique. Honda vient d’annoncer la construction d’une nouvelle usine dans l’Indiana, l’une des plus grandes au monde. » Quoi de mieux pour relancer l’économie du pays que de procéder à du chantage ?

Évidemment, les marques ne veulent pas subir de plein fouet ces droits de douane. Alors, elles doivent repenser leur lieu de production et élargir leur terrain d’activité aux États-Unis. Sans ça, une telle politique ferait grimper en flèche le prix de l’automobile sur le marché local, jusqu’à 12 000 dollars de plus pour les voitures électriques, selon les analystes de l’Anderson Economic Group.

Tesla ne serait pas épargné

Dans cette guerre commerciale, Donald Trump ne fait pas de cadeaux, même à son ami Elon Musk. Eh oui, Tesla aussi serait concerné par ces nouveaux droits de douane, car ses véhicules ne sont pas 100 % made in USA. Comme le souligne le média Electrek, rapportant un document de l’agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA), le constructeur américain importe du Mexique entre 20 et 25 % des pièces nécessaires à la fabrication de ses modèles (aux États-Unis).

La Gigafactory de Tesla au Texas. // Source : Tesla

La provenance du reste des pièces est mélangée entre les États-Unis et le Canada. Il y a donc encore plus d’éléments sourcés hors du territoire américain. À moins d’une faveur, Tesla ne sera pas épargné.

