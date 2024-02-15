Lecture Zen Résumer l'article

L’épisode caniculaire en France perturbe plusieurs lignes de la SNCF. Des suppressions de trains sont annoncées ce week-end des 9 et 10 août 2025. Comment savoir si mon train est annulé ? Voilà comment vérifier si votre train est maintenu.

Une vague de chaleur, qui a commencé en France le vendredi 8 août 2025, devrait perturber la circulation ferroviaire. Si vous avez prévu de prendre le train ce week-end des 9 et 10 août, attention : l’épisode caniculaire risque de perturber la circulation sur plusieurs lignes. Selon Le Parisien, la SNCF a souhaité anticiper des « pannes potentielles de climatisation » en supprimant plusieurs trajets. Les suppressions concernent des trains Intercités, sur une vingtaine de trajets.

Alors, comment savoir si mon train circule ? Voici comment savoir si votre train est concerné, et comment vous faire rembourser en cas de suppression du train.

App SNCF Connect, SMS, mail : comment vérifier si mon train circule ?

Habituellement, la SNCF tient informés les voyageurs sur son site Internet. Si vous avez indiqué vos coordonnées au moment de la réservation de votre billet, vous devriez recevoir un SMS ou un e-mail indiquant l’annulation du train.

Il est également possible d’utiliser l’application SNCF Connect pour surveiller si le voyage est maintenu. L’information est consultable dans vos billets ou depuis le compte client. Vous pouvez aussi taper le numéro du train dans la barre de recherche de SNCF Connect.

L’application SNCF Connect peut d’ailleurs ensuite être utilisée pour échanger le billet, ou annuler la réservation. Si vous avez acheté votre billet sur une autre plateforme telle que Trainline, c’est sur celle-là que vous devrez vous connecter pour procéder à l’annulation ou au report.

Comment obtenir mon remboursement ?

Votre train est perturbé ? La SNCF indique sur son site que, « avant le départ, les frais d’échanges et d’annulation peuvent être levés pendant une période limitée, même sur des billets non échangeables et non remboursables ». En cas de train supprimé, il est possible de reporter son voyage, ou de l’annuler tout simplement.

Et, si vous n’êtes pas concerné par cet incident, d’autres astuces pourraient quand même vous être utiles : réserver un billet dans un train complet, se faire rembourser un billet de train OuiGo ou obtenir un remboursement en cas de retard d’un train.

