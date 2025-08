Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk est en passe de toucher la rémunération colossale qui avait été invalidée par un juge. Celle-ci prend la forme de 96 millions d’actions Tesla, pour un montant de 29 milliards de dollars. Qu’est-ce que cela va changer pour Tesla ?

La rémunération exceptionnelle d’Elon Musk est digne d’une série à suspense, qui tient en haleine autant la presse, que les analystes financiers et les actionnaires de Tesla. Cette histoire ne cesse de tourner en rond et pourtant, il y a toujours de nouveaux rebondissements. C’est le cas ce 4 août 2025, alors que le conseil d’administration de Tesla vient de valider un package de rémunération stratosphérique de 29 milliards de dollars pour Elon Musk.

Est-ce la bonne, cette fois ? Le plan de rémunération a déjà été plusieurs fois retoqué. Le conseil d’administration semble avoir besoin de cet argument financier pour conserver l’intérêt d’Elon Musk pour Tesla. En tout cas, c’est comme cela que ses membres le justifient.

Une rémunération à rebondissements

On peut avoir l’impression qu’Elon Musk perçoit tous les ans des rémunérations stratosphériques – voire indécentes. Pourtant, si la question de la rémunération d’Elon Musk a de nombreuses fois fait les gros titres, il ne l’a finalement jamais touchée.

Elon Musk lors du Tesla All-Hands au Q1 2025, pour rassurer les salariés et actionnaires. // Source : Tesla live

Il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre ce qui s’est déjà passé :

21 mars 2018 : approbation initiale du plan de rémunération de 56 milliards de dollars

: approbation initiale du plan de rémunération de 56 milliards de dollars 30 janvier 2024 : annulation par la justice du Delaware

: annulation par la justice du Delaware 13 juin 2024 : nouvelle approbation du plan par les actionnaires (77 % des voix)

: nouvelle approbation du plan par les actionnaires (77 % des voix) 2 décembre 2024 : deuxième annulation judiciaire

: deuxième annulation judiciaire 14 juillet 2025 : Tesla annonce un nouveau plan en préparation (normalement pour la fin d’année)

Voilà comment on en arrive à ce nouvel épisode le 4 août 2025, lorsque le conseil d’administration décide de réaffirmer son soutien et de débloquer 96 millions d’actions.

La carotte pour motiver Elon Musk à rester

Pour justifier ce montant, Tesla met en avant le rôle unique d’Elon Musk dans le développement de l’entreprise. C’est également un autre argument qui peut surprendre. Le comité a déclaré : « Nous sommes convaincus que cette récompense incitera Elon à rester chez Tesla. » Il faut dire que l’obtention de ces actions s’accompagne d’une condition obligeant Elon Musk à conserver un poste exécutif clé au sein de Tesla jusqu’en 2027.

Il est vrai qu’Elon Musk a récemment brandi la menace de quitter la direction de Tesla s’il n’obtenait pas la rémunération. L’homme d’affaires se sent floué par les annulations successives de ses plans de rémunération par la justice. Mais ce chantage au départ n’est pas récent, puisque la présidente du conseil d’administration, Robyn Denholm, avait influencé le vote des actionnaires, affirmant que la « rémunération était le moyen de garder Elon Musk concentré et motivé sur Tesla ». La crainte de voir le patron de Tesla quitter l’entreprise, ou au moins de s’en détourner, avait massivement convaincu les actionnaires de voter en faveur du plan de rémunération.

Tesla a besoin de plus qu’un patron motivé par un chèque

Ce package d’actions pourrait renforcer temporairement la confiance des marchés, mais il ne règle pas les problèmes structurels que traverse le constructeur. Tesla espère bien qu’en ramenant Elon Musk à s’occuper plus de Tesla et moins de politique, cela ne pourra être que bénéfique pour l’entreprise.

Fin de l’alliance Musk/Trump. // Source : Molly Riley

Même si Tesla n’est pas le plus à plaindre parmi les constructeurs, l’entreprise se trouve quand même dans le creux de la vague. Plusieurs marchés ont ralenti : l’Europe, la Chine et les USA sont tous dans le rouge. Et tout ne s’explique pas par le renouvellement du Model Y. La marque montre des signes d’essoufflement, car sa gamme est vieillissante. Tout repose sur un modèle… et demi, car malgré tout, la Tesla Model 3 continue de soutenir les ventes Tesla, malgré des volumes en forte baisse.

Le coup de frein dans les investissements, les économies de bout de chandelle (jusqu’à ne pas payer certains fournisseurs) témoignent d’une entreprise qui serre les dents. Tesla veut rassurer les actionnaires, en les convainquant que l’avenir réside désormais dans les robotaxis et les robots humanoïdes, et que le virage vers ce nouvel axe de développement est sur le point d’aboutir. Sauf qu’Elon Musk avait sorti à peu de choses près la même sérénade à propos du Cybertruck, qui, après de nombreux retards et une explosion du coût de développement, s’est avéré être un flop que l’on tait.

Elon Musk reste. C’est peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui croient encore au messie de l’électrique. Mais, Tesla n’a pas seulement besoin d’un leader fantasque. Il lui faut surtout des produits solides, une stratégie claire et des comptes bien tenus. Et ça, 29 milliards de dollars ne suffiront pas à les acheter.

