[Deal du jour] Avec une excellente autonomie et un confort de conduite remarquable, le Neomouv Raipon coche toutes les cases d’un bon vélo électrique pour la ville et les balades.

Envie de quitter un peu l’agitation urbaine ? Rien de tel qu’une escapade en pleine nature pour se ressourcer. Un vélo électrique tout chemin apparaît comme un excellent moyen de profiter du paysage tout en faisant un peu d’effort. Parfait pour les sorties sur chemins vallonnés et sentiers, ce modèle de VAE Neomouv Raipon disponible sur Decathlon est justement proposé à prix réduit en ce moment.

Le vélo électrique Neomouv Raipon est habituellement affiché à 1 699 €. Il est aujourd’hui disponible au prix de 1 449,99 € sur le site de Decathlon.

C’est quoi, ce vélo électrique de Decathlon ?

Le Neomouv Raipon est un vélo électrique tout chemin robuste qui dispose d’un cadre à enjambement haut ainsi que d’une potence réglable en hauteur et en profondeur, pour ajuster la position du guidon. L’assise est donc adaptée pour un confort optimisé. Et ce n’est pas du luxe quand on connaît le poids de l’engin. Avec 25,5 kg sur la balance, le VAE n’est pas le plus léger des deux-roues.

Le petit écran qui accompagne le Neomouv Raipon de Decathlon // Source : Decathlon

Ses pneus à hauts crampons latéraux sont à l’aise sur le goudron, et permettent de garder du grip dans les virages les plus humides. Sa fourche suspendue en aluminium dispose d’un débattement de 63 mm, parfaite pour absorber les chocs de la route et autres petites imperfections du sentier emprunté. Attention toutefois à ne pas vous enflammer et prendre des sections adaptées au VTT, le Neomouv Raipon est vélo tout chemin certes polyvalent, mais peu enclin aux circuits sportifs. Les freins à disque hydrauliques apportent quant à eux un de bon sentiment de sécurité.

À ce prix, le Neomouv Raipon est-il une bonne affaire ?

250 € de réduction, c’est une bonne affaire pour un deux-roues tout chemin. Le Neomouv Raipon embarque un moteur situé dans la roue arrière de 250 W délivrant un couple de 45 Nm, suffisant pour offrir une assistance dynamique. Son capteur de pédalage permet d’activer l’assistance dès le premier coup de pédale, pour un démarrage fluide et naturel. En matière d’autonomie, comptez une bonne centaine de kilomètres par charge.

Enfin, le modèle n’est pas avare en équipement : on retrouve notamment un porte-bagages, deux garde-boue avant et arrière, un éclairage intégré à l’avant et à l’arrière et une béquille. Un petit écran couleur LCD vient compléter l’ensemble. Il affiche des informations sur la vitesse, le niveau de batterie et le mode d’assistance sélectionné.

Les points à retenir sur le vélo Neomouv Raipon :

25,5 mais un bon confort et une ergonomie optimisée

Un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm

100 km d’autonomie

