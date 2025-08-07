Lecture Zen Résumer l'article

L’US Air Force cherche à acheter des Cybertruck. Néanmoins, il ne s’agit pas de les intégrer à la flotte des véhicules d’intervention. Leur sort est bien moins enviable : ils vont être détruits par des tirs.

L’armée américaine s’apprête à acheter deux Cybertruck. Pourquoi si peu ? Parce qu’il ne s’agit pas de constituer une flotte blindée de véhicules électriques et « badass », comme pourrait en rêver Elon Musk, mais d’en faire des cibles lors d’essais d’armement.

L’information a été révélée dans une demande de contrat officielle publiée par l’US Air Force, et repérée par le média spécialisé The War Zone le 6 août 2025. Le document liste 33 véhicules qui subiront des tests de munitions, mais un seul est expressément mentionné par son nom commercial : le Tesla Cybertruck.

Pourquoi le Cybertruck de Tesla ?

L’US Air Force n’a pas sélectionné ce modèle au hasard. Avant tout, il faut préciser qu’il ne s’agit pas d’une quelconque forme de vengeance contre Elon Musk. Ce choix est en fait très rationnel, par rapport aux caractéristiques du véhicule et aux promesses de solidité tant vantées par Tesla et son patron. Plusieurs facteurs ont poussé l’armée à spécifiquement souhaiter faire ses tests sur le Cybertruck : la forme particulière du Cybertruck, son exosquelette, sa carrosserie en acier inoxydable… Tout ceci le rend pertinent pour simuler des menaces réelles.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Tesla Cybertruck criblé de balles par Elon Musk. // Source : Reddit

Le document précise même que les véhicules doivent avoir une « architecture électrique 48 Volts », qui leur confère « une puissance et un rendement supérieurs » que les ennemis pourraient exploiter. C’est un dernier argument pour justifier spécifiquement les tests sur le Cybertruck qui font mouche : « Il a été constaté qu’ils ne subissent pas les dommages normalement attendus en cas d’impact majeur. » Cela avait été notamment observé lors de la tentative d’attentat à Las Vegas. Il convient donc de tester plusieurs munitions guidées de précision lancées par voie aérienne sur ce modèle, pour vérifier l’efficacité de ces armes sur ce véhicule.

Habituellement, la liste ne mentionne que des types de carrosserie dressant le portrait-robot de véhicules populaires : pick-up, berline, SUV de différents gabarits. Il n’est pas spécifié de marque, et encore moins de modèle. Le Tesla Cybertruck fait donc figure d’exception.

Le Cybertruck qui a explosé devant l’hôtel Trump à Las Vegas. // Source : Las Vegas Metropolitan Police

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’US Air Force ne cherche pas deux véhicules neufs – dommage pour Tesla, qui a du stock à revendre. Les véhicules retenus dans l’appel d’offres doivent juste être d’apparence intacte (carrosserie et vitrage sans défaut), mais pas besoin qu’ils fonctionnent. Le Cybertruck n’est pas là pour rouler : il est là pour être visé, scruté, et explosé dans les règles de l’art. Le véhicule est installé sur une remorque en mouvement, pour simuler une cible roulante avant d’être visé par des missiles. L’objectif est d’avoir un véhicule représentatif d’une menace crédible, comme il apparaîtrait sur une route.

Un pick-up visé par l’armée, parce qu’il inquiète

Tesla a largement utilisé la résistance du Cybertruck comme un élément marketing, à tel point que certains ont pu donc voir ce véhicule civil comme potentiellement militarisable. Et l’on a déjà eu un exemple plus que parlant : plusieurs exemplaires du Cybertruck ont déjà été repérés dans des zones sensibles, notamment en Tchétchénie, avec des armes lourdes installées dans la benne.

Ramzan Kadyrov derrière l’arme fixée sur le Cybertruck/ // Source : Extrait vidéo de Kadyrov

Forcément, quand Tesla annonce que l’entreprise pourrait aussi bientôt ouvrir la vente de ce modèle dans des pays comme l’Arabie Saoudite, cela interpelle d’autant plus. Ce pays peut servir de passerelle pour une diffusion possible vers des régions où des conflits armés sont fréquents, autant vers l’Afrique, le Moyen-Orient ou la Russie. Même si les milices et groupes terroristes semblent rester fidèles aux Toyota Hilux et Land Cruiser pour leur fiabilité, il n’est pas fantaisiste d’imaginer qu’un véhicule vantant sa résistance aux balles puisse aussi intéresser des personnes mal intentionnées. Ce qui justifie les tests balistiques réels de l’armée américaine.

Ce contrat n’a rien d’un scoop militaire stratégique, il tient plus du fait divers. Néanmoins, on est désormais curieux de voir comment l’invincible pickup de Tesla résistera à des tirs de missiles : Promis, c’est pour la science (et un peu pour le spectacle).

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama