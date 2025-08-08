Lecture Zen Résumer l'article

Une voiture électrique frappée par la foudre est-elle plus à risque qu’une thermique ? Batterie et électronique peuvent inquiéter, mais un cas en Chine montre que la réalité est moins alarmante qu’on ne le pense.

La scène semble tout droit sortie d’un film catastrophe : plusieurs éclairs s’abattent sur une voiture électrique. Certains s’attendraient probablement à ce qu’une telle décharge d’électricité provoque un embrasement de la batterie. Pourtant, ce n’est pas ce qui s’est passé.

Le 6 août 2025, un BYD Song Plus EV (BYD Seal U en Europe) circulait dans le sud de la Chine en plein orage, lorsque la foudre l’a frappé à plusieurs reprises. Les images, saisies par un témoin, deviennent virales en quelques heures. Pourtant, malgré le choc impressionnant, la voiture et son conducteur s’en sortent presque indemnes.

Quels sont les dégâts du SUV électrique BYD ?

La presse locale s’est rendue dans l’atelier concerné, pour en savoir plus de la part des professionnels de l’automobile sur le véhicule et l’incident, une information reprise par CNevpost. À part deux marques sur le toit, le BYD Song Plus n’a pas été endommagé à l’extérieur. Le véhicule n’a également subi aucun dommage mécanique ou électrique.

Le véhicule s’est immédiatement mis en sécurité, en coupant le courant dès l’instant où la foudre l’a frappé. Le conducteur n’est pas sorti du véhicule et a directement appelé l’assistance pour être remorqué, afin de ne prendre aucun risque.

Le mécanicien qui a inspecté le véhicule a méticuleusement vérifié la batterie, le moteur, ainsi que les différents modules électriques, et la foudre n’a laissé aucune trace de court-circuit. C’est la preuve que les protections physiques et électroniques fonctionnent. C’était la première fois que ce professionnel de l’automobile était confronté à une voiture qui avait été foudroyée. Cela reste extrêmement rare.

Un des impacts de foudre de la BYD Song Plus EV // Source : extrait vidéo Upstream New

L’un des responsables de BYD, Li Yunfei, s’est rapidement exprimé publiquement sur Weibo le 8 août, pour partager au plus grand nombre le résultat du rapport d’expertise. Il a rappelé : « En raison de la saison des orages, soyez prudents lors de vos déplacements ! »

Y a-t-il plus de risque à bord d’une voiture électrique que d’une thermique ?

Les voitures électriques ne sont pas plus sensibles à la foudre que les voitures à moteur essence ou diesel. Les risques restent comparables, mais la batterie haute tension rend les dommages potentiellement plus coûteux, si celle-ci venait à être abimée par la foudre.

Qu’elle soit thermique ou électrique, une voiture moderne agit comme une cage de Faraday : la structure métallique canalise le courant autour de l’habitacle et l’évacue vers le sol. L’électricité ne traverse pas directement l’intérieur, protégeant les occupants et la majeure partie des systèmes. En revanche, il ne faut pas entrer en contact avec la partie métallique à ce moment-là.

Normalement, les voitures électriques sont conçues pour que leurs systèmes de gestion d’énergie isolent automatiquement la batterie en cas de surcharge électrique, empêchant toute propagation de courant à travers les cellules.

Dans la mesure du possible, évitez de brancher votre voiture à une borne de recharge lors d’un orage. Si la foudre tombe à proximité, la surtension pourrait endommager la borne et votre véhicule dans la foulée, si les garde-fous en place n’ont pas fonctionné : l’électronique n’est pas infaillible. Mieux vaut jouer la prudence et ne pas tenter le diable.

Il en va de même pour les véhicules thermiques, il est également largement déconseillé de faire le plein pendant un orage, car les vapeurs d’essence peuvent s’enflammer avec l’arc électrique provoqué par la foudre. Pas de jaloux, en cas d’orage, il faut tout autant se montrer prudent, peu importe sa motorisation — ou même à pied.

