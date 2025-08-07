Lecture Zen Résumer l'article

Un gros pick-up électrique américain qui parcourt plus de 1 700 km sans recharger, cela ressemble à une farce. Pourtant, c’est bien ce qu’a réussi à faire une équipe d’ingénieurs de General Motors, avec un Chevrolet Silverado EV.

Parmi les records d’autonomie difficiles à concevoir, celui-ci mérite le détour. Un Chevrolet Silverado EV Work Truck vient ainsi de battre le record du monde de distance parcourue en une seule charge : 1 705 km (1 059,2 miles). C’est plus du double de son autonomie homologuée selon la norme américaine EPA (793 km), qui est plus stricte et réaliste que notre norme WLTP. Ce record a été validé par un organisme indépendant, qui a surveillé tout le parcours. Il n’y a donc pas eu de triche, mais il y a quand même un truc.

Le Chevrolet Silverado EV est inconnu dans nos contrées, et pour cause : il s’agit d’un pick-up électrique de très grand gabarit de 5,9 m de long. En taille, il est un concurrent direct du Ford F-150 Lightning ou du Tesla Cybertruck. Le Silverado est par contre équipé d’une énorme batterie de 205 kWh et de moteurs développant une puissance de 510 ch. Un peu comme le Hummer EV, là où le modèle s’illustre également, c’est sur son poids à vide d’environ 3 350 kg. Il est difficile d’imaginer un tel mastodonte afficher une efficience de citadine.

Une prouesse d’ingénierie et de patience

La prouesse n’est pas due à un matériel modifié. Le pick-up était un modèle de série, simplement préparé avec soin, avec quelques réglages poussés pour optimiser encore l’autonomie. C’est le communiqué de presse de la marque qui détaille certains des réglages qui peuvent sembler anecdotiques (voire risibles) :

Bras d’essuie-glace réglés sur la position la plus basse acceptable (gain sur la traînée) ;

Pneus gonflés à leur pression maximale (réduit la résistance au roulement) ;

Parallélisme des roues optimisé (améliore les flux d’air) ;

Roue de secours retirée (gain de poids) ;

Benne recouverte d’un couvre-tonneau accessoire (limite les turbulences d’air).

Ce gros Chevrolet Silverado EV a battu un record d’autonomie // Source : Chevrolet

Tous les détails comptent, alors les conducteurs étaient généralement seuls à bord, la climatisation était coupée et le test a été réalisé avec les conditions météo optimales. Mais tout ceci n’explique comment le véhicule a pu passer d’une autonomie EPA de 793 km à près de 1 000 km de plus, avec une consommation moyenne de 12,7 kWh/100 km.

Le secret de la conduite en hypermiling

S’il n’y a aucune triche pour atteindre ce record, il convient quand même de préciser que le véhicule a roulé à la vitesse optimale pour limiter la consommation du moteur. Les conducteurs ont donc circulé entre 32 et 40 km/h. C’est d’ailleurs pour cette raison que le test consistait à tourner en rond dans une zone autour du centre d’essai de Milford, dans le Michigan. L’équipe de GM a enchaîné les relais d’une heure pendant plusieurs jours, se prêtant au jeu de l’écoconduite, ou dans le cas présent d’une conduite dite d’hypermiling.

4,9 miles/kWh soit environ 12,7 kWh/100 km de moyenne // Source : Chevrolet

Alors que Lucid fêtait son record de 1 200 km en une seule charge sur sa berline, ce gros pick-up semble lui rafler la vedette. Sauf que la berline de Lucid a roulé aux vitesses recommandées pour la circulation sur différentes routes, y compris de l’autoroute, pas en mode tortue, inaccessible dans la vraie vie.

Un record pour l’image, mais pas que

C’est une simple discussion entre collègues qui a lancé ce défi un peu fou. En regardant les caractéristiques du Silverado EV, avec sa batterie Ultium de plus de 200 kWh développée en interne, certains ingénieurs ont commencé à spéculer : jusqu’où peut-on vraiment aller avec une seule charge ? De fil en aiguille, la blague est devenue un test grandeur nature. Et l’exploit s’est transformé en cas d’étude sérieux.

Kurt Kelty, le patron des batteries chez GM, souligne que cette autonomie record « n’est pas un hasard ». Elle est le résultat d’un travail poussé sur tous les fronts : chimie des matériaux, architecture électrique, logiciel embarqué, et gestion de l’énergie. Tout a été passé au crible. Une manière pour GM de dire qu’ils ne sont pas en retard techniquement sur l’électrique.

Quant aux sceptiques de l’électrique qui se demandent encore si un pick-up électrique peut réellement tenir la distance… Il y a désormais une réponse chiffrée, même s’il faut y aller sacrément mollo sur l’accélérateur. Ce Silverado prouve qu’on peut être un géant bien trop lourd, tout en se montrant étonnamment efficient. Ce n’est pas un record utile, mais c’est un message fort.

