Le Tesla Model Y Juniper se dévoile entièrement grâce à ces nouveaux clichés espions. On peut y voir le SUV en plein test hivernal. C’est évidemment l’occasion de découvrir le nouveau design du modèle tant attendu.

Après le restylage de la Tesla Model 3 à la fin de l’année 2023, baptisé Highland, ce sera bientôt au tour de son grand frère, le Model Y, de profiter enfin d’un nouveau coup de crayon.

Si la première phase du SUV était semblable à la berline pour ce qui est du design des feux avant et arrière, la nouvelle version du SUV américain reprendra la signature lumineuse du pick-up futuriste Cybertruck au niveau de sa face avant. De quoi lui donner un air beaucoup plus affirmé. C’est du moins ce qu’on peut voir sur les derniers clichés espions relayés notamment sur X (ex Twitter) par le compte ThinkerCar ce jeudi 9 janvier, où l’on peut observer ce « baby Cybertruck » en train de rouler sur la neige.

Le Tesla Model Y Juniper a été surpris pendant un test, sans aucun camouflage. // Source : ThinkerCar via X

Pour ce qui est du design de la poupe, les optiques du futur Tesla Model Y reprendraient la forme de ceux de la Model 3 Highland, mais seraient désormais joints par un bandeau lumineux. Dans l’ensemble, la silhouette du SUV évolue peu, avec toujours évidemment une chute de toit de coupé, rejoignant un becquet prononcé.

Les feux arrière reprennent la forme de ceux de la Model 3 et un bandeau LED fait son apparition. // Source : ThinkerCar via X

Le Tesla Model Y Juniper pour 2025 ?

Nous assistons sans doute aux derniers ajustements hivernaux du Model Y, indispensables pour mesurer le comportement de roulage sur terrain extrême (et glissant, en l’occurrence). Dans l’habitacle, Tesla pourrait reprendre les changements effectués sur la Model 3 au niveau du volant, où les commodos avaient disparu pour laisser place à des touches.

La production du nouveau Tesla Model Y débuterait ce mois de janvier 2025. // Source : ThinkerCar via X

Selon les dernières rumeurs partagées par les journalistes allemands d’Insideevs, l’arrivée de ce nouveau Model Y répondant au nom de « Juniper » serait donc imminente. Des prototypes ont notamment été surpris en phase de test pendant la période des fêtes en Espagne, un lieu d’essai habituel pour les constructeurs automobiles.

On apprend également que la production serait apparemment bien avancée à la Gigafactory de Berlin, avec un lancement des chaînes d’assemblage prévu ce mois de janvier. La situation serait similaire sur le site de Shanghai.

