Lecture Zen Résumer l'article

Le constructeur chinois Xiaomi avait prévu une production annuelle de 10 000 exemplaires pour la SU7 Ultra. À peine 10 minutes après l’ouverture des commandes, 6 900 exemplaires avaient déjà trouvé preneurs, et ce n’était pas fini.

Xiaomi écoule sa nouvelle voiture électrique de 1 548 ch comme s’il s’agissait d’un téléphone portable. L’engouement pour les voitures électriques de Xiaomi ne fait aucun doute. Le lancement de la Xiaomi SU7 avait déjà affolé les compteurs, malgré un prix bien moins accessible en Chine. Les clients étaient tout de même au rendez-vous le 27 février 2025, pour le lancement de la version sportive SU7 Ultra.

La Xiaomi SU7 Ultra avait été annoncée avec un prix d’environ 110 000 € en amont de sa commercialisation. Néanmoins, Lei Jun, le patron de Xiaomi, avait prévu de surprendre tout le monde en révélant le prix réel du modèle. Finalement le nouveau modèle ultra-sportif sera vendu en Chine à partir de 70 000 €, et à 83 000 € avec un package d’équipements adaptés pour aller sur circuit. Un tel prix pour un modèle de plus de 1 500 ch, capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, c’est du jamais vu, même en Chine. Les acheteurs se sont rués dessus.

10 000 exemplaires de la SU7 Ultra vendus en 2 heures

Ces chiffres ont été communiqués le 27 février 2025 par la marque elle-même et par son patron sur les réseaux sociaux chinois, comme Weibo. Il est donc possible que certains soient un peu embellis sans que l’on puisse vraiment les vérifier. Cependant, lors du lancement de la Xiaomi SU7, les annonces s’étaient révélées réalistes, ce qui a été confirmé par les livraisons.

Tarifs de la Xiaomi SU7 Ultra. // Source : Capture live Xiaomi

Xiaomi a fait deux communications dans les heures suivant l’ouverture des commandes. La première indiquait qu’après 10 minutes, la marque avait déjà vendu 6 900 Xiaomi SU7 Ultra. Un peu plus tard, Xiaomi annonçait que la barre des 10 000 Xiaomi SU7 Ultra avait été atteinte en 2 heures.

Lei Jun avait prudemment annoncé une production annuelle de 10 000 exemplaires pour cette version haute performance. Néanmoins, le patron de Xiaomi va devoir une nouvelle fois augmenter les prévisions pour répondre à la demande, ce qu’il avait probablement déjà prévu sans l’annoncer.

L’usine de Xiaomi en surcapacité

À ce rythme, Xiaomi va être confronté à un problème de taille : la production. Même si des exemplaires de la SU7 Ultra ont été produits en prévision de l’ouverture des commandes pour pouvoir livrer les premiers clients dès le mois de mars, cela va commencer à bouchonner sur les lignes d’assemblage.

La production de la Xiaomi SU7 tourne à plein régime. // Source : Lei Jun – Xiaomi

Depuis le lancement en mars 2024 de la Xiaomi SU7, l’usine a vu ses capacités de production augmenter bien au-delà de ce qui était prévu. Fin 2024, l’usine fonctionnait à 200 % de sa capacité uniquement pour assurer la livraison des Xiaomi SU7. La marque l’a confirmé en amont de la conférence du 27 février : Xiaomi a livré en 2024 plus de 130 000 exemplaires de la SU7, mais a enregistré 248 000 commandes. Les délais d’attente sont d’environ 20 semaines.

Néanmoins, Lei Jun continue d’augmenter les capacités de l’usine et espère pouvoir y produire jusqu’à 300 000 véhicules par an. Mais cela suffira-t-il pour répondre à la demande ? D’ici au mois de juillet, Xiaomi ouvrira les commandes de son SUV : Xiaomi YU7. Et une fois de plus, Xiaomi pourrait exploser les compteurs.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'oeil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connecté au futur ! Installer Numerama

Installez Numerama sur votre écran d'accueil.



1. Appuyez sur le bouton



2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil"

L'actu tech toujours à portée de main.Installez Numerama sur votre écran d'accueil.1. Appuyez sur le bouton2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil" OK