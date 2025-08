Lecture Zen Résumer l'article

Certaines marques brillent par leurs performances. D’autres s’illustrent par leurs difficultés. C’est le cas de Vinfast, qui est en panne de livraison. Cela devient inquiétant pour le jeune constructeur vietnamien.

Il devait être le Tesla vietnamien. Finalement, l’aventure européenne de Vinfast ressemble plus à celle d’un Fisker, avec le risque de finir tout droit dans le mur. Plus les mois passent, plus la situation de cette jeune marque vietnamienne interpelle.

Il n’y a pas que sur le marché français que ce constructeur n’arrive pas à décoller. Le reste de l’Europe n’apporte pas plus de satisfaction. Mais, c’est en observant l’activité en Asie que l’on réalise que l’entreprise n’est pas à l’arrêt.

6 voitures immatriculées en 2025 en France

Si l’on s’intéresse souvent au haut du classement des ventes de véhicules électriques, il est toujours intéressant de surveiller ce qu’il se passe aussi en bas du tableau. Depuis plusieurs mois, Vinfast figure dans les bas-fonds, enchaînant les mois sans aucune immatriculation. Mais, après tout, même la Tesla Model S a fini avec un zéro pointé en juillet. Tout arrive.

Actuellement, Vinfast commercialise deux modèles en France : le SUV familial VF8 et une nouveauté plus compacte, appelée VF6, que l’on a essayé brièvement en juin lors des eTrophées de l’association des médias auto et moto.

La comparaison de la Vinfast aux autres a été rude aux e-trophées de l’AMAM 2025. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Si le Vinfast VF8 a enregistré 82 immatriculations en 2024, dont 80 % par des concessionnaires, c’est le calme plat depuis, d’après les données AAA Data. En 2025, ce même modèle n’a été immatriculé qu’à 3 exemplaires par des particuliers ou entreprises : 1 en janvier et 2 en mars. Pour le VF6, c’est aussi seulement 3 exemplaires qui ont été livrés à des particuliers : un par mois entre février et avril.

Depuis avril pour le VF8 et mai pour le VF6, plus rien. L’encéphalogramme plat. Et même si l’on pourrait mettre cela sur le changement de méthode de commercialisation, le mal est quand même bien plus profond.

Vinfast a misé sur les influenceurs pour promouvoir son VF8, boudant la presse, et cela n’a visiblement pas eu l’effet escompté sur la notoriété de la marque. Pour le VF6, elle a opéré différemment, cette fois la presse a eu accès aux essais du véhicule. Cependant, les défauts de jeunesse restent nombreux et ne collent pas réellement aux attentes du marché français.

Et dans le reste de l’Europe ?

La marque vietnamienne s’est lancée sur plusieurs marchés européens, mais aucun pays ne semble vraiment adopter ce nouveau constructeur. En 2024, le résultat est d’apparence timide, mais pas catastrophique pour les premiers tours de roue : 273 VF8 et 26 VF6 ont été immatriculés (299 au total selon les données Jato). Plusieurs concurrentes chinoises n’ont pas fait mieux.

Vinfast VF8 ne marche pas mieux en Europe // Source : Vinfast

En 2025, les choses semblent plus compliquées. Sur le premier semestre, Vinfast n’a enregistré que 69 VF8 et 15 VF6, soit 84 véhicules au total en six mois. Comme en France, le mois de juin est quasi nul pour la marque, puisqu’un seul véhicule a été comptabilisé.

L’entreprise a pourtant mis des moyens importants pour s’implanter en Europe. Pourtant, comme aux USA, la mayonnaise ne prend pas.

L’Asie comme planche de salut

Vinfast a certainement visé trop gros trop tôt. L’entreprise a voulu se lancer à l’international alors que les véhicules manquaient encore de mise au point. Sur des marchés matures, comme l’Europe et les États-Unis, cela ne pardonne pas. Vinfast a confondu vitesse et précipitation.

Heureusement, sur son marché local, le constructeur a réussi à trouver sa place, malgré des débuts également chaotiques (avec même quelques arrangements douteux pour embellir ses chiffres). Désormais, leurs plus petits véhicules VF3 et VF5 rendent la voiture électrique bien plus abordable dans ces pays.

Cette Vinfast VF3 fait un carton au Vietnam, bientôt en France ? // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour ne pas rester sur des échecs, la marque a diversifié les marchés en visant avant tout l’Asie du Sud Est : Indonésie, Philippines… Vinfast compte d’ailleurs beaucoup sur l’Inde où l’entreprise a implanté des usines de production et va démarrer la vente. À ce jour, plus de 80 % de ses ventes sont concentrées en Asie, Vietnam compris. Vinfast déclare avoir livré 72 167 voitures électriques au premier semestre, à cela s’ajoutent 114 484 deux-roues électriques (scooters et vélos).

Le groupe n’est donc pas sur le point de péricliter. Au contraire, il se développe. Néanmoins, son avenir en Europe apparaît incertain.

