Lecture Zen Résumer l'article

Mercedes officialise le Concept AMG GT XX. C’est un avant-goût de ce que sera la future berline quatre portes AMG 100 % électrique, qui viendra se mesurer à la Porsche Taycan. Au programme : une puissance délirante de 1 360 ch et une allure à tomber par terre.

Ils nous avaient prévenus. « Quelque chose de grand se prépare », annonçait Mercedes au mois d’avril. Deux mois plus tard, le 25 juin 2025, le constructeur lève le voile sur une bête totalement démentielle dans un communiqué : le Concept AMG GT XX. Un concentré de puissance au look ravageur, préfigurant la future Mercedes-AMG GT 4 portes 100 % électrique, dont l’arrivée est prévue en 2026.

Un design hallucinant aux accents rétro pour le Concept AMG GT XX

Si la toute première AMG 100 % électrique — la SLS AMG Electric Drive — revêtait une robe jaune fluo ou bleu chrome, le Concept AMG GT XX passe au « Orange Soleil ». Une teinte qui n’est pas sans rappeler la Mercedes C111 de 1970, dont le style semble lui aussi avoir déteint sur ce nouveau concept-car. Avec un museau plongeant, une calandre illuminée au ras du sol arborant fièrement l’étoile et une silhouette profilée qui s’étire sur 5,20 m de long, l’AMG GT XX possède une allure à tomber par terre.

Le Concept AMG GT XX. // Source : Mercedes-Benz

Une telle ligne est forcément aérodynamique. La marque allemande annonce ainsi un impressionnant Cx de 0,198. En plus de refroidir la voiture, les deux extracteurs d’air sur le capot profitent à l’écoulement des flux d’air. Le pare-brise ainsi que le vitrage latéral sont inclinés pour favoriser l’efficience, tandis que le plancher de la voiture est totalement plat.

À l’arrière, l’imposant diffuseur en carbone conçu pour assurer la stabilité de l’arrière à grande vitesse est surmontée d’une étonnante signature lumineuse digne d’un jeu vidéo. Six petits feux circulaires cernent un affichage en pixel 3D.

Le Concept AMG GT XX. // Source : Mercedes-Benz

Dans l’habitacle, le luxe et le confort laissent place à la performance pure. Le pilote et ses passagers prennent place sur des sièges baquets en carbone et doivent s’harnacher via des harnais au lieu de ceintures de sécurité traditionnelles, comme dans une voiture de course. Le Concept AMG GT XX n’oublie pas son côté futuriste, avec un double écran aux diagonales de 10,25 pouces pour le conducteur et 14 pouces pour le multimédia. Le volant horizontal évoque le monde de la Formule 1.

Le Concept AMG GT XX. // Source : Mercedes-Benz

Trois moteurs et 1 360 ch pour le Concept AMG GT XX

Passons au cœur de la bête, sa motorisation. Le Concept AMG GT XX peut compter sur non pas deux, mais bien trois moteurs électriques cumulant la puissance délirante de 1 360 ch. Vitesse maximale ? 360 km/h. La spécificité de la mécanique ici est le passage de moteurs à flux radiaux et à des moteurs à flux axiaux. En gros, ces derniers sont plus compacts, plus légers et permettent d’extraire plus de puissance grâce à la position parallèle des éléments du bloc électrique (dans l’axe, comme leur nom l’indique).

Le Concept AMG GT XX. // Source : Mercedes-Benz

L’AMG GT XX inaugure une toute nouvelle plateforme baptisée AMG.EA alors que la batterie, inédite également, s’appuie sur une chimie NCMA (nickel, cobalt, manganèse, aluminium). Mercedes revendique une excellente densité énergétique de 300 Wh/kg. Si l’autonomie n’a pas été dévoilée, la puissance de charge maximale de 850 kW permettrait de récupérer 400 km en 5 minutes. Impressionnant.

Quand arrivera la version de série du Concept AMG GT XX ?

Une telle affiche ne peut que nous faire saliver. En revanche, il va falloir patienter jusqu’en 2026 pour voir l’AMG GT XX de série pointer le bout de son étoile. Inutile de parler encore de prix également. Une seule certitude, la Porsche Taycan devrait s’inquiéter, car un missile est sur le point d’arriver.

Le Concept AMG GT XX. // Source : Mercedes-Benz

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama