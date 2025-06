Lecture Zen Résumer l'article

Volvo travaille sur un nouveau SUV 100 % électrique, baptisé EX60. Ce futur rival du Tesla Model Y arrivera en 2026 et viendra compléter une gamme déjà bien fournie.

Après le grand SUV EX90 puis le petit EX30, Volvo a poursuivi sa transition électrique avec la berline ES90. La stratégie ne s’arrête pas là, puisqu’un quatrième modèle 100 % électrique va bientôt faire son apparition au catalogue.

Via une publication sur ses différents réseaux sociaux, le constructeur suédois a officialisé le 24 juin 2025 l’arrivée « début 2026 » du SUV EX60. Cette nouveauté ne sera pas un lancement anodin, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de l’homologue « zéro émission » du XC60 thermique, qui vient de devenir le modèle le plus vendu de toute l’histoire de la marque.

Une plateforme 100 % développée par Volvo

Contrairement à l’EX30 qui repose sur la plateforme SEA issue de la maison mère chinoise Geely, le futur Volvo EX60 inaugurera la base nommée SPA3. Cette dernière est « 100 % électrique et 100 % Volvo », expliquait déjà en février Anders Bell, le directeur technique de la marque scandinave.

Les ambitions de Volvo pour les années à venir. // Source : Volvo

L’architecture adoptée pour le futur SUV compact ne restera pas en 400 V, l’un des défauts des EX90, et passera à la technologie 800 V comme l’ES90. Tout ce que l’on sait pour le moment, c’est qu’elle a été pensée « pour une grande autonomie, une meilleure efficience et un noyau informatique intelligent », annonce Volvo.

Quel style et dimensions pour le Volvo EX60 ?

Côté design, le Volvo EX60 devrait sans surprise s’inscrire dans la même lignée que ses grands et petits frères, avec une silhouette plutôt monolithique, mais épurée. Lors de la présentation de la berline ES90 en mars 2025, le constructeur avait donné un léger aperçu de l’arrière du futur SUV. Comme on peut le voir, la signature lumineuse arborera des blocs optiques en position verticale avec des LED en pointillés.

Le futur Volvo EX60 (2026). // Source : Volvo

Pour le moment, aucun autre détail n’a été partagé concernant la puissance, la batterie ou l’autonomie du EX60. La logique voudrait qu’il y ait des versions équipées de un (Single) ou deux (Twin) moteurs.

