À l’occasion de l’ouverture d’un nouveau studio de design au Royaume-Uni, le géant américain GM a dévoilé les images d’un concept ultra-futuriste inspiré de la mythique Corvette. Celui-ci est 100 % électrique et révolutionne complètement les lignes de la sportive emblématique.

Un temps délaissés, les constructeurs américains veulent se refaire une place en Europe. Cadillac commence gentiment avec ses SUV Lyriq et Optiq, tandis que sa maison mère General Motors (GM) a officialisé, le 7 avril, l’ouverture d’un nouveau studio de design non loin de Birmingham, au Royaume-Uni.

En guise d’amuse-bouche, le géant américain de l’automobile a dévoilé pour l’occasion un concept-car ultra-futuriste de ce qui pourrait devenir la prochaine génération de Corvette. Sacrilège ou coup de crayon sensationnel ?

Quand la Corvette passe au 100 % électrique

Puristes, tenez-vous bien : la Chevrolet Corvette pourrait devenir 100 % électrique. Du moins, c’est ce que préfigure ce concept-car de la neuvième et future génération (C9) de la sportive emblématique. L’objectif pour GM est de « repenser ce que pourrait être la Corvette en repartant d’une page blanche », peut-on lire dans le communiqué.

Le concept-car imaginant la prochaine génération de Chevrolet Corvette // Source : GM

Cependant, il ne fallait tout de même pas mettre sous le tapis certains codes esthétiques, comme en témoignent les deux vitres à l’arrière du concept inspiré de la sublime Corvette C2 « Split Window » de 1963. Cette épine dorsale a également été reprise à l’avant avec un pare-brise séparé en deux, qui se fond de manière invisible avec le vitrage des portes à ouverture papillon, formant ce que GM a baptisé « l’Apex Vision » — complètement dingue. Le look se rapproche davantage du monde des hypercars et des prototypes des 24 Heures du Mans que celui des sportives dans laquelle se trouve l’actuelle Corvette C8.

Le concept-car imaginant la prochaine génération de Chevrolet Corvette // Source : GM

Du côté des dimensions, le concept mesure 4,67 m de long pour 2,18 m de large et seulement 1,03 m de haut. C’est presque 25 cm de plus en largueur et 20 cm de moins en hauteur que le modèle actuel. Les jantes affichent un sacré diamètre de 22 pouces à l’avant et 23 pouces à l’arrière.

Une aérodynamique remarquable pour le concept de Corvette

Si la « partie supérieure reprend les éléments classiques du design de la Corvette, mais d’une manière futuriste », la partie basse du concept-car se concentre sur l’aérodynamisme et sa motorisation 100% électrique. Pour preuve, il suffit de jeter un œil aux entrées d’air béantes à l’avant du bolide. L’air s’écoule et vient s’engouffrer dans les tunnels au niveau des passages de roues arrière et ressort par l’immense diffuseur. Par ailleurs, un ventilateur vient aider à plaquer la voiture au sol grâce au fond plat, comme certaines voitures de course des années 1960-1970.

Le concept-car imaginant la prochaine génération de Chevrolet Corvette // Source : GM

Au-delà du cadre sportif, l’aérodynamisme profite évidemment à l’efficience pour la conduite du quotidien. GM n’a communiqué aucune information au sujet de la motorisation électrique de son prototype, si ce n’est que la technologie de batterie sera « intégrée à la structure ».

Les voitures américaines de retour en Europe

L’ouverture de ce nouveau studio de design en Angleterre et la présentation du concept de Corvette ouvrent un nouveau chapitre pour General Motors avec la volonté de s’inscrire plus durablement en Europe. Ça a déjà commencé (timidement) avec Cadillac, et cela devrait se poursuivre avec Chevrolet.

Le concept-car imaginant la prochaine génération de Chevrolet Corvette // Source : GM

Pour ce qui est de la prochaine génération de Corvette, celle-ci est attendue pour 2028. Le futur modèle de série reprendra sans doute quelques éléments de ce concept-car pour le moins impressionnant.

