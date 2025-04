Lecture Zen Résumer l'article

Mercedes présente le futur de ses vans électriques avec le concept Vision V. Le constructeur à l’étoile souhaite ainsi basculer dans le transport de luxe, en offrant une ambiance ultra-exclusive.

Les vans et Mercedes, c’est un peu une histoire d’amour. Dans le secteur du transport de passager, le constructeur allemand est une référence. Cependant, il ne compte pas s’arrêter là et souhaite basculer dans une autre dimension : les utilitaires de grand luxe. Un segment dans lequel on retrouve notamment le Lexus LM et le Zeekr 009, cousin du feu Volvo EM90.

En amont du Salon de Shanghai qui se déroule du 23 avril au 2 mai 2025, Mercedes a ainsi présenté le concept-car Vision V ce 22 avril. Ce dernier a pour but de « combiner un espace généreux à une exclusivité maximale et à une expérience numérique immersive sans précédent ». Voici tout ce qu’il faut savoir.

Un design impressionnant pour le Mercedes Vision V

Avant de plonger à bord, attardons-nous sur l’enveloppe extérieure assez impressionnante du Mercedes Vision V. Sans connaître les dimensions, on sent que le concept-car en impose, et ce ne sont pas les jantes de 24 pouces qui diront le contraire. Aucune arête nette n’est visible, tout est galbé, y compris l’arrière du véhicule qui accueille une étonnante signature lumineuse faisant tout le tour du coffre.

Le concept-car Mercedes Vision V (2025). // Source : Mercedes

La face avant se distingue surtout par une énorme calandre chromée illuminée, comme l’étoile sur le capot. Si la marque a su rester sobre sur le nombre d’étoiles (à l’inverse de la nouvelle CLA), elle n’a pas pu s’empêcher d’en loger dans les projecteurs, partie intégrante de la même bande LED qui parcourt toute la largeur. Sans annoncer de Cx, Mercedes affirme que le concept adopte « une esthétique innovante avec les normes les plus élevées en matière d’aérodynamisme ».

Le Mercedes Vision mélange ultra-luxe et haute technologie

Dans ce genre de véhicule, le plus important est ce qu’il se passe à l’intérieur. Et, on peut dire que Mercedes n’y est pas allé de main morte avec l’habitacle de son concept Vision V. Après avoir franchi l’immense porte coulissante, vous êtes invité à prendre place dans l’un des deux fauteuils XXL, formés par plusieurs coussinets cylindriques. Ceux-ci peuvent être mis totalement à plat pour piquer un somme.

Le concept-car Mercedes Vision V (2025). // Source : Mercedes

À condition de ne pas être distrait par l’ambiance lumineuse dont est baigné l’habitacle du sol au plafond. L’intérieur fait la part belle aux matériaux nobles : cuir, soie, incrustation en bois ou encore aluminium poli.

Le concept-car Mercedes Vision V (2025). // Source : Mercedes

Pour complaire la rétine, Mercedes a sorti le grand jeu avec le plus grand écran jamais installé dans une voiture : 65 pouces, soit 1,65 m de diagonale. Celui-ci peut se rétracter dans le plancher via une commande sur la console centrale. Des projecteurs au plafond et au sol peuvent projeter des images sur les vitres latérales, créant « une expérience numérique à 360 degrés ». Enfin, la marque soigne également les oreilles des occupants avec un système audio équipé de… 42 haut-parleurs. En somme, le Mercedes Vision V est une vraie boîte de nuit.

Une architecture inédite dédiée aux vans électriques

Ce véritable salon roulant inaugure une toute nouvelle plateforme modulaire baptisée VAN.EA (Van Electric Architecture). À partir de 2026, une nouvelle gamme 100 % électrique composée de « grands monospaces familiaux et pratiques, limousines luxueuses ultra-spacieuses et navettes VIP exclusives » est au programme.

Le concept-car Mercedes Vision V (2025). // Source : Mercedes

Si ce n’est la présence de la technologie 800 V, pour le moment, Mercedes est resté muet sur les spécifications techniques de sa nouvelle architecture, comme les motorisations, la recharge ou encore la batterie qu’elle pourra accueillir.

