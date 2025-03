Lecture Zen Résumer l'article

Mercedes a dévoilé la nouvelle génération de son coupé quatre portes CLA. Au menu : de la technologie et une autonomie XXL de presque 800 km. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Mercedes possède dans son catalogue une gamme 100 % électrique plutôt déjà bien fournie. Un nouveau modèle vient de se rajouter le jeudi 13 mars 2025 : la CLA. Pour sa troisième génération, le coupé à quatre portes adopte une inédite version électrique et symbolisera le point d’entrée chez le constructeur allemand.

Présentée comme « la Mercedes-Benz la plus élégante, dynamique et intelligente de tous les temps », la nouvelle CLA revendique une fiche technique assez remarquable. On fait le tour du propriétaire.

Une silhouette de concept-car pour la CLA

On le sait, le design est primordial pour une voiture électrique, car c’est lui qui dicte l’efficience. À ce sujet, la Mercedes CLA soigne son aérodynamisme en affichant une silhouette élégante et effilée, donnant lieu à un joli Cx de 0,21. À l’image de son concept CLA Vision présenté en 2023, la nouvelle génération de la berline coupé (à quatre portes donc) adopte une calandre illuminée à motif d’étoiles (il y en a 142 !).

La nouvelle Mercedes CLA électrique (2025) // Source : Mercedes-Benz

Côtés dimensions, la CLA mesure 4,72 m de long pour 1,85 m de large et 1,46 m de haut. L’empattement annoncé à 2,79 m promet une bonne habilité à bord.

À l’arrière, la nouvelle CLA suit la tendance des bandeaux lumineux comme le reste des modèles électriques de la marque, mais se distingue par deux ronds cerclant une étoile aux extrémités. Le volume de coffre est donné pour 405 litres, auquel s’ajoutent les 101 litres du coffre à l’avant « frunk ».

La nouvelle Mercedes CLA électrique (2025) // Source : Mercedes-Benz

Un habitacle ultra-connecté

L’habitacle fait la part belle aux écrans que Mercedes a baptisé « Superscreen ». Un pour le conducteur d’une diagonale de 10,25 pouces, un au centre de la planche de bord de 14 pouces et un troisième pour le passager (en option) de la même taille.

La nouvelle Mercedes CLA électrique (2025) // Source : Mercedes-Benz

La nouvelle CLA fait le plein de technologies en embarquant dans son système d’info-divertissement nommé MB OS les modèles d’intelligence artificielle de Microsoft couplé à ChatGPT, mais également de Google avec Gemini. Pour couronner le tout, on retrouve l’assistant vocal « Hey Mercedes ». Un véritable arsenal de serviteurs. Par ailleurs, la navigation s’appuie sur le service de Google Maps, pouvant être piloté par la voix.

Presque 800 km d’autonomie pour la nouvelle CLA

Si la silhouette de la nouvelle CLA attire l’œil, sa fiche technique est d’autant plus alléchante. Grâce à une inédite plateforme technique baptisée MMA, le coupé quatre portes boxe dans la cour des grands. Son architecture 800 V lui permet de ravitailler rapidement : 22 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie ou 10 minutes pour récupérer 325 km d’autonomie.

La consommation est donnée sur le papier pour 12,2 kWh/100 km au minimum pour la motorisation 250+ qui est une propulsion. De quoi tirer le maximum de sa batterie NMC de 85 kWh puisque Mercedes annonce une autonomie exceptionnelle de 792 km selon le cycle WLTP.

La nouvelle Mercedes CLA électrique (2025) // Source : Mercedes-Benz

La version à transmission intégrale 350 4MATIC reprenant la même batterie affiche 770 km d’autonomie, tandis qu’un plus petit accumulateur LFP de 58 kWh qui sera commercialisé plus tard offrira 500 km.

Côté puissances, la CLA offre 272 ch en version propulsion 250+ et 354 ch en version transmission intégrale 350 4MATIC.

Batteries du nouveau CLA // Source : Mercedes

Premières livraisons à l’été 2025

Les commandes de la nouvelle Mercedes CLA ouvriront au mois de juin avec des premières livraisons dans la foulée. Le constructeur allemand nous réserve encore la surprise du prix. Celui-ci pourrait bien flirter avec les 60 000 €. Si elle est larguée sur la technique, la Tesla Model 3 pourrait garder l’avantage sur le prix et ça, ce n’est pas rien.

