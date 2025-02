Lecture Zen Résumer l'article

Mercedes fait marche arrière sur sa stratégie électrique. Finis les modèles EQ distincts, place à une gamme intégrant thermique, hybride et électrique sous un même nom.

Mercedes a décidé de supprimer progressivement la nomenclature EQ pour ses modèles électriques. Jusqu’à présent, le constructeur allemand avait créé de nouveaux noms pour ses modèles électriques : de EQA à EQS, seul le Classe G y avait échappé. Plus exactement, le terme EQ sera toujours employé, mais pas dans le nom du modèle, comme l’indique Automotive News Europe le 23 février 2025. Cela peut paraître un changement insignifiant, mais marque pourtant un virage majeur dans la stratégie du constructeur.

À partir de cette année, les nouveaux modèles seront proposés en versions électriques et thermiques sous une même appellation, avec la mention « EQ Technology » pour l’électrique et « EQ Hybrid Technology » pour les hybrides rechargeables. Cela débutera avec la nouvelle CLA, suivie peu après par un GLC, également disponible en électrique. Tout ceci s’éloigne assurément de l’ambition initiale d’une gamme 100 % électrique pour 2030. Mercedes opte pour une approche plus pragmatique, misant sur la cohabitation des différentes motorisations.

Un revirement sous contrainte pour Mercedes

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2024, Mercedes a vendu 12 391 EQE en Europe, soit une baisse de 21 % par rapport à 2023, tandis que la Classe E thermique progressait de 32 %. Le marché n’adhère pas aussi vite que prévu aux électriques de la marque, notamment aux États-Unis. Les concessionnaires ont donc demandé au siège plus de flexibilité pour éviter de ne proposer que des électriques haut de gamme en stock.

Mercedes revoit sa stratégie pour ses futurs modèles électriques. // Source : Mercedes

Mercedes a donc ajusté son discours : « Nous maintenons le cap, mais si le monde change, il faut s’adapter », a déclaré Ola Källenius, PDG de la marque lors de la conférence des résultats financiers, comme le cite Automotive News. Difficile de jeter la pierre à Mercedes : l’ensemble des constructeurs a revu sa stratégie. Parmi les 36 modèles attendus d’ici à 2027, 19 seront thermiques et 17 électriques.

Cette nouvelle approche va impacter plus brutalement certains modèles : l’EQE pourrait disparaître prématurément, remplacée par une Classe E « EQ Technology » en 2027, disponible en multi-énergie.

Un pas en arrière ou un choix stratégique ?

Mercedes n’est pas le seul constructeur à ne plus trop savoir où donner de la tête. BMW, Audi, Porsche et d’autres tâtonnent encore sur l’intégration de l’électrique, entre préservation de leur image et maintien des emplois. Les gammes dédiées avec un design distinct ne semblent pas forcément être ce que les clients cherchent, alors les constructeurs s’adaptent, quitte à semer encore plus la confusion chez les clients.

Si cette stratégie s’avère judicieuse à court terme, elle soulève une question sur l’avenir de la marque à plus long terme. L’électrique reste-t-il une priorité ou devient-il un simple choix parmi d’autres ? Réponse dans les prochaines années.

