DS mise sur une plateforme 400 V pour sa nouvelle grande berline électrique nommée N°8. La marque nous a expliqué pourquoi elle a fait ce choix. Un choix clivant, mais assumé.

La technologie 800 V permet des performances plus élevées sur les voitures électriques, mais surtout des recharges plus rapides : c’est ainsi un choix privilégié par certains constructeurs pour leurs modèles haut de gamme ou sportifs. Pour autant, DS n’a pas suivi cette tendance avec son dernier véhicule électrique, considérant que les plateformes 400 volts devraient demeurer leader sur le marché européen.

Chimie de la batterie, autonomie étendue et bornes non compatibles : le constructeur français a justifié ce choix technique auprès de Numerama, à l’occasion des essais de DS N°8 du 11 juin 2025.

Une technologie déjà développée dans le groupe Stellantis, mais pas pour l’Europe

Le groupe Stellantis a développé la technologie 800 V pour certains de ses modèles, notamment américains, comme la Dodge Charger électrique. Il ne s’agit donc pas d’un refus catégorique du groupe d’investir dans cette technologie. Cependant, celle-ci est pour le moment réservée aux modèles basés sur la plateforme STLA Large.

Or, la DS N°8 repose sur la plateforme STLA Medium, comme les Peugeot e-3008 ou e-5008. Pour autant, ce n’est pas l’argument avancé par DS pour justifier pourquoi DS N°8 n’est pas en 800V — même si cela aurait pu sembler être la réponse la plus évidente.

EVdays Stellantis – nouvelles plateformes électriques. // Source : Stellantis

Des modèles basés sur la plateforme STLA Large sont quand même prévus pour l’Europe. Cela devrait être le cas du futur Alfa Romeo Stelvio, prévu en 2026 par exemple.

Aller plus loin ou charger plus vite ?

Selon le constructeur français, il faudrait dégrader la chimie de la batterie développée avec ACC pour qu’elle puisse accepter l’énergie délivrée lors des recharges en 800 V. « Quand on veut charger très fort, on ne peut pas mettre les meilleures chimies », a affirmé le responsable produit DS lors de la conférence de presse à laquelle assistait Numerama. Si ce choix avait été retenu, le modèle aurait alors perdu une cinquantaine de kilomètres d’autonomie de 750 km WLTP annoncés. « Notre priorité pour cette voiture était d’avoir l’autonomie la plus grande », a-t-il précisé.

Batterie ACC de la DS N°8. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Rouler plus longtemps ou charger plus vite ? DS a misé sur une recharge rapide de 20 à 80 % en 27 minutes, avec un pic à 160 kW de puissance entre 20 et 55 %. Attendre 7 minutes de plus, mais profiter d’une autonomie supérieure sur autoroute ? Pour DS, le compromis est acceptable. C’est un vaste débat qui dépend des habitudes des conducteurs. Il reste à voir si l’argument tiendra encore la route face aux recharges ultra-rapides (à plus de 1 000 kW) développées par les constructeurs chinois comme BYD.

Des bornes de recharge plus adaptées au 400 V

Comme pour se rassurer un peu plus sur ce choix technique, la marque aborde aussi la problématique des bornes de recharge, qui ne sont pas toutes compatibles avec la technologie 800 V ou qui ne peuvent pas délivrer la puissance électrique maximale pour les véhicules concernés. Il est vrai que toute l’infrastructure de recharge ne permet pas de bénéficier de puissance de recharge élevée. Il faut que les câbles de recharge soient refroidis, ce qui représente un investissement plus lourd sur les bornes et le réseau électrique rattaché.

Courbe de recharge de la DS N°8. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

DS ne semble pas convaincue par la technologie 800 V comme solution d’avenir : c’est pourtant une erreur en matière de performance des véhicules et de la recharge, même si cela implique un surcoût pour la production du véhicule concerné. Si le groupe Hyundai s’est intéressé très tôt à cette technologie, c’est bien parce qu’elle présente un intérêt pour le développement des voitures électriques. L’avenir nous dira qui a vu juste dans ce match entre 400 V et 800 V.

