À la surprise générale, Emmanuel Macron a défilé dans un nouveau véhicule lors des commémorations du 8 mai : une DS N°8 100 % électrique. En quoi est-elle différente du modèle de série ?

À l’occasion des essais de la DS N°8, le 11 juin 2025, la marque nous a fait la surprise de ramener le véhicule dans lequel le président de la République a défilé lors de la cérémonie de commémoration du 8 mai. Alors, est-elle vraiment différente du modèle de série que l’on peut acheter en concession ?

Vous vous en doutez, vous ne pourrez pas trouver une configuration identique dans le catalogue du constructeur français. La base technique reste celle du modèle de série, mais des artisans ont été impliqués pour rendre ce véhicule unique, un peu comme un show-car.

Comment se distingue cette DS N°8 présidentielle ?

Qui dit voiture présidentielle, dit forcément blindage. Celui-ci est réalisé par une entreprise française, mais à la différence d’autres véhicules de présidents étrangers, la protection est à peine visible par rapport au modèle de série. Le poids de la porte s’en ressent un peu, mais l’écart est minime. La plaque pare-balle présente à l’arrière des sièges du second rang attire davantage l’attention sur la protection intégrée à cette voiture. S’il n’y avait pas la calandre illuminée en bleu-blanc-rouge et le porte-fanion à l’avant, on pourrait confondre le véhicule présidentiel avec les autres DS N°8.

Avec les différents rappels du drapeau français, on reconnaît cette DS N°8 présidentielle. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les badges aux couleurs du drapeau français attirent tout de même l’attention sur le capot et la coffre, indiquant l’aspect spécifique du modèle. La présence de gyrophares lève aussi tout doute sur l’aspect officiel du véhicule. Sa couleur extérieure « bleu saphir » est aussi réservée aux véhicules de l’Élysée.

Plus que l’extérieur, c’est l’intérieur qui surprend

C’est surtout à l’intérieur de cette DS N°8 que le savoir-faire artisanal a été mis en valeur. Si le modèle pour le grand public se targue de représenter le chic à la française, cette version présidentielle va encore plus loin, avec un travail de marqueterie remarquable à la place de l’aluminium, et des drapés soyeux sur les contre-portes (que je n’aimerais pas avoir à nettoyer). Des moquettes dignes des plus luxueuses limousines sont prévues pour tous les occupants, conducteur inclus.

Les détails sont vraiment impressionnants dans cette DS N°8. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

À l’intérieur, le symbole RF (pour République française) est présent à différents endroits : de l’emplacement de la charge sans fil du smartphone jusqu’à la place des poignées hautes dans le véhicule. D’ailleurs, à la différence du modèle de série, cette version inédite pour l’Élysée dispose d’un toit ouvrant avec une barre de maintien, ainsi que des poignées intégrées aux dossiers des sièges avant pour pouvoir se lever.

Des commandes et des logos spécifiques à ce modèle. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Une configuration pour (presque) se prendre pour un président

À défaut de pouvoir s’installer à bord de ce véhicule présidentiel, il est possible d’acheter une DS N°8 qui s’approcherait un peu de cet esprit. Dans le configurateur, il convient ainsi de choisir la finition « étoile » puis de choisir l’une des motorisations, de préférence avec la grande batterie française signée ACC. Avec la teinte de carrosserie bleu topaze, l’option toit noir et l’intérieur en Alcantara bleu éternel, vous aurez un véhicule qui s’approchera du modèle unique imaginé pour Emmanuel Macron.

Un toit ouvrant qui va faire des envieux sur cette DS N°8 présidentielle. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour parfaire la configuration, ajoutez le pack confort absolu et pour 77 500 € vous pourrez presque vous mettre dans la peau d’un président. En tout cas, si l’artisanat présenté dans le modèle DS N°8 présidentielle est remarquable, la version accessible à tout un chacun est aussi très appréciable.

