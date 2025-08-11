Lecture Zen Résumer l'article

Le Volkswagen ID.5 va bientôt tirer sa révérence. La raison ? Le SUV coupé se fait totalement éclipser par son frère ID.4 à la carrosserie de SUV traditionnel.

Il n’aura pas fait long feu. Apparu en 2021, le Volkswagen ID.5 va quitter le catalogue du constructeur allemand d’ici à 2027, rapportent nos confrères britanniques d’Autocar le 6 août 2025, citant des sources internes. La raison est assez simple : pas assez de succès.

Un Volkswagen ID.4 qui cartonne mieux

Il faut dire que le Volkswagen ID.5 était destiné avant-tout à la Chine. Toutefois, même ce marché ne lui a finalement pas réussi non plus. En Europe, le modèle ne s’est écoulé qu’à quelques milliers d’exemplaires depuis le début de l’année 2025, quand son frère (quasi) jumeau — l’ID.4 — a plus de 40 000 immatriculations à son actif durant le premier semestre, selon les données publiées par JATO. Ce dernier se place à la deuxième place du classement des ventes de voitures électriques.

Le Volkswagen ID.4 (en bleu) eclipse son jumeau coupé ID.5 (en rouge). // Source : Volkswagen

Moins pratique que le format SUV traditionnel du Volkswagen ID.4, le modèle « coupé » ID.5 a donc bien moins séduit. Et pour ne pas aider, en France, ce dernier démarre à partir de 50 500 €, alors que son frère est accessible dès 41 500 € (ou 45 990 € à motorisation équivalente). Une différence de prix cruciale, puisque l’ID.5 n’est donc pas éligible au précieux coup de pouce de l’État.

Un monospace électrique pour remplacer le Volkswagen ID.5 ?

Toujours selon Autocar, la marque de Wolfsburg songerait à remplacer l’ID.5 par un monospace 100 % électrique façon « mini Buzz ». Celui-ci s’appuierait sur la même plateforme modulaire MEB que le reste de la gamme et pourrait tenir le rôle de successeur du fameux Touran. Toutefois, ce potentiel modèle n’est pas une priorité, car « le marché demande des modèles crossovers et SUV » explique l’une des sources relayées.

