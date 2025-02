Lecture Zen Résumer l'article

Les prix de la nouvelle DS N°8 viennent d’être annoncés pour la France. La berline haut de gamme française qui promet jusqu’à 750 km d’autonomie débute à 59 200 €. Comment se positionne-t-elle face à ses concurrents ?

Après les avoir officialisés en Belgique et au Luxembourg, DS dévoile les prix de la nouvelle N°8 en France ce mercredi 5 février 2025, marquant donc l’ouverture du carnet de commandes chez nous. Les premières livraisons sont prévues pour le deuxième semestre de cette année. Une nouveauté importante pour la marque chic de Stellantis, qui doit faire oublier l’échec de la DS9.

Mais alors, à combien s’affiche ce fameux nouveau fleuron du constructeur français ? Et, surtout, que vaut-il sur le papier par rapport à ses principaux concurrents ? C’est ce que nous allons voir.

La DS N°8 à partir de 59 200 € en France

Véritable vaisseau amiral de DS, la N°8 est disponible à partir de 59 200 € dans sa version traction de 230 ch, avec sa batterie de 74 kWh. De quoi parcourir 550 km, selon le cycle WLTP.

Pour profiter de la belle autonomie de 750 km promise, il faudra se tourner vers la version traction « Grande Autonomie » affichée à 63 300 €. Celle-ci associe un moteur électrique de 245 ch à l’avant à une batterie de 97,2 kWh.

DS N°8. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

On retrouve ce même accumulateur dans la motorisation la plus poussée de 350 ch à quatre roues motrices (un moteur par essieu). Dans ce cas, l’autonomie tombe à 688 km. Cette version est la plus onéreuse avec un tarif minimum de 74 600 €.

Deux niveaux de finitions

Le catalogue de la DS N°8 est assez simple, puisqu’il n’est composé que de deux finitions : Pallas et Étoile. Dès l’entrée de gamme, la berline chic embarque un équipement riche : pompe à chaleur, système d’infodivertissement DS Iris System 2.0, caméra de recul, écran central tactile de 16 pouces, accès/démarrage sans clés…

Derrière le volant de DS N°8. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Quant à la finition supérieure Étoile, on retrouve notamment en supplément la calandre lumineuse, l’affichage tête haute étendu, une caméra 360° ou encore des projecteurs spécifiques.

Bien placée face à la concurrence ?

Positionné en fleuron de la marque, la DS N°8 vise notamment les premiums allemands comme les Audi A6 e-tron et BMW i5. Ces dernières sont affichées respectivement à partir de 66 420 € et 76 250 € en entrée de gamme propulsion et avec des autonomies de 622 et 629 km. La DS N°8 reste donc moins chère, tout en étant plus endurante dans sa version intermédiaire (63 300 € / 750 km).

La BMW i5 eDrive40. // Source : BMW

En revanche, c’est au niveau des puissances que la Française s’incline, puisque l’A6 offre 285 ch dès l’entrée de gamme et la i5 distille 340 ch. Toujours en Allemagne, on retrouve la Volkswagen ID.7 à 58 690 € avec une batterie de 77 kWh pour 618 km d’autonomie.

La Volkswagen ID.7. // Source : Volkswagen

Enfin, du côté des chinoises, il y a le BYD Sealion 7. Le SUV coupé est bien moins cher (46 990 €), mais il ne peut rouler que 482 km avant d’être rechargé, contre 550 km pour la N°8. Sinon, il y a également le Polestar 4, à partir de 63 500 € (prix belge) pour 620 km d’autonomie.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+