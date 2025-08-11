Lecture Zen Résumer l'article

Des dizaines de voitures en panne sur quelques kilomètres de l’autoroute A75 sont devenues l’attraction du week-end du 9 et 10 août 2025 sur les réseaux sociaux. Les commentaires ont été animés, mais pour une fois, les amateurs de voitures électriques tenaient leur revanche.

C’est un spectacle assez surréaliste qui s’est déroulé le samedi 9 août 2024 sur l’autoroute A75 entre l’Aveyron et la Lozère. Des dizaines de voitures, toutes à moteur thermique, s’entassent alors sur la bande d’arrêt d’urgence sur plusieurs kilomètres, capots ouverts. Les vidéos partagées par d’autres automobilistes témoins de la scène enregistrent souvent plusieurs millions de vues, les commentaires se comptant aussi par milliers rien que sur TikTok.

Dans les commentaires, les hypothèses vont bon train sur la cause d’un tel carnage. Certains parlent de carburant frelaté dans une station-service située peu avant, d’autres critiquent le manque de fiabilité des véhicules français largement représentés dans les voitures en panne. La réalité est encore différente, selon Midi Libre, qui a interrogé la Direction Interdépartementale des routes (DIR) : les véhicules concernés auraient simplement surchauffé. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, des commentaires ont rapidement souligné qu’aucune voiture électrique ne figurait parmi ces naufragés de la route. L’occasion était trop belle pour les internautes pro-électriques de taquiner les conducteurs de thermiques sur la fragilité supposée de leur mécanique. Ceux-ci ne se sont d’ailleurs pas laissé faire, répliquant que les voitures électriques étaient bloquées en amont… à la borne de recharge.

Pourquoi un tel bazar, et sur cette route spécifiquement ?

Cette journée noire a viré à la catastrophe pour certains des automobilistes qui se dirigeaient vers le sud par l’A75. Une panne électrique dans le tunnel de l’Escalette a obligé les équipes de la DIR à neutraliser une voie pour intervenir sur le problème. Lors d’une journée classée noire au niveau du trafic routier, les conséquences sont immédiates : un énorme bouchon s’est formé.

Un simple bouchon ne provoque pas autant de pannes dans un périmètre aussi restreint, même par plus de 40° C. Pour pimenter le tout, le tunnel est précédé d’une longue montée à 7 %, selon les internautes habitués du secteur. Forcément, beaucoup de mécaniques n’ont pas supporté l’épreuve, et les véhicules ont commencé à s’arrêter tant bien que mal sur le bas-côté. Difficile pour les véhicules d’intervention d’évacuer des véhicules dans ces conditions, ce qui donne cette étrange scène.

Certains automobilistes ont eu plus de chances que d’autres : ils ont pu repartir d’eux-mêmes après une pause qui a permis au moteur de refroidir un peu. Pour les autres, hélas, le véhicule n’ira pas plus loin.

Du pain béni pour les voitures électriques

La réalité est simplement que les voitures électriques sont moins sensibles à ces situations, car il y a moins de pièces en mouvement qui dépendent d’une lubrification optimale. Cela ne signifie pas pour autant que l’on n’aurait pas pu voir une voiture électrique tomber en panne. L’électronique peut très bien se mettre en défaut, notamment si la température de la batterie vient à dépasser sa plage d’utilisation optimale. Cela devient plus rare avec les modèles récents, qui sont équipés d’un système de refroidissement optimal de la batterie (par liquide). Ce n’est pas forcément le cas sur une vieille Nissan Leaf ou sur la Dacia Spring, qui pourraient souffrir d’un coup de chaud.

De telles images restent malgré tout une bonne manière de rappeler que les voitures thermiques ne sont pas plus fiables que les électriques, bien au contraire. Elles ont même été à l’origine de certains incendies difficiles à contenir, alors que l’on accuse souvent à tort les voitures d’électriques d’être les plus à risque. Cela fait du bien de voir le débat s’inverser de temps en temps en faveur de la voiture électrique.

Cette situation permet aussi de rappeler que dans des conditions de bouchons, même dans une grosse montée, et avec la clim’ à fond, la consommation d’une voiture électrique n’est pas un problème. Vous pouvez aller lire cet article de nos confrères d’Automobile Propre à ce sujet. C’est un peu semblable à la la légende urbaine selon laquelle un électromobiliste bloqué dans un bouchon par la neige tombera plus vite en panne qu’avec un modèle thermique. Là encore, même si le contraire a été maintes fois démontré, les fake news restent souvent plus faciles à croire, plutôt que de se remettre en question en s’intéressant à une technologie que l’on ne connait pas.

