Lecture Zen Résumer l'article

D’abord inauguré en Chine, le nouveau Tesla Model Y rallongé baptisé « Y L » va bien faire le chemin vers l’Europe. Des photographes espions ont surpris le SUV électrique garé à une borne en Allemagne.

Il était attendu, mais l’annonce officielle s’est faite par surprise. Depuis le 16 juillet, on sait désormais que la Chine va avoir droit à une version rallongée du nouveau Tesla Model Y avec six places. Alors que ce marché est très friand de ce type de véhicule, on se demandait si ce fameux Model Y L de son vrai nom allait faire le chemin jusqu’à nous en Europe.

La réponse serait bien oui, comme en témoignent des photos espions relayées par le média Carscoops le 12 août. La déclinaison plus spacieuse du SUV a été observée en Allemagne près du circuit Nürburgring alors qu’elle était stationnée à une borne de recharge, sûrement après une session de test sur la piste.

Comment distinguer le Tesla Model Y L du Model Y standard ?

À première vue, on croirait voir un Tesla Model Y tout ce qu’il y a de plus normal. Et en étant juste à côté du célèbre circuit du Nürburgring, on imaginerait qu’il s’agisse plutôt de la version Performance, qui pour mémoire devrait débarquer cette année. Cependant, en comparant avec les clichés officiels, on remarque que le modèle en question est bien le « Y L ».

Les portes arrière du Tesla Model Y L ne sont pas coupées par les passages de roues et ne sont pas alignées avec le toit. Observez la ligne de la porte arrière du Tesla Model Y standard, elle est arrondie au passage de roue.

Jusqu’à la moitié du profil, les deux versions du SUV sont strictement identiques. Le premier indice se trouve alors au niveau des portes arrière, qui ne sont pas tronquées par les passages de roues, contrairement au modèle standard. De plus, la fermeture de porte arrière est décalée par rapport à la découpe entre le toit et la lunette arrière, tandis qu’elle est alignée sur le Model Y de base.

Les jantes du Tesla Model Y L surpris en Allemagne. Le Tesla Model Y L dévoilé en Chine par le MIIT.

Autre indice et pas des moindres : les jantes. Le camouflage ne suffit pas à cacher ses jantes spécifiques au Model Y L. Enfin, le dernier élément qui trahit l’identité du SUV rallongé est son spoiler proéminent. Tesla a sans doute doté cette nouvelle version d’un aileron plus saillant pour une question de stabilité, en raison de sa longueur accrue (4,98 m au lieu de 4,79 m).

Une commercialisation en même temps que le Model Y Performance ?

Comme évoqué précédemment, Tesla doit déjà officialiser d’ici la fin de l’année la version Performance de son SUV. Avec le Model Y L, cela ferait donc une deuxième nouveauté dans la foulée. Sur son compte Weibo, la marque avait donné rendez-vous à l’automne pour la commercialisation en Chine.

Le nouveau Tesla Model Y L // Source : Tesla

La dernière inconnue est sur le nombre de places que pourrait offrir cette variante rallongée. Si le marché chinois est friand des modèles 6 places, l’Europe pourrait plutôt profiter d’une configuration 7 places. La demande pour de tels SUV commence à se développer et le constructeur américain aurait une grosse carte à jouer.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama