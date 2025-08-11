Lecture Zen Résumer l'article

La marque haut de gamme de BYD baptisée Yangwang s’apprête à dévoiler une version extrême de sa supercar U9. Avec une puissance en théorie supérieure à 3 000 ch, la Chinoise met une claque à la Xiaomi SU7 Ultra.

Grâce à l’électrique, la puissance n’est plus réservée aux modèles luxueux ou exclusifs. De nos jours, dépasser les 300 ch serait presque monnaie courante. D’ailleurs, certains constructeurs ont bien cerné cette facilité d’accès à la puissance et s’en donnent à cœur joie.

C’est le cas de Yangwang, division haut de gamme de BYD, qui s’apprêteraient à lancer une version délirante de sa supercar U9, selon un article de CarNewsChina publié le 8 août 2025. Baptisée Track Edition, la voiture électrique chinoise développerait la bagatelle de… 3 020 ch ! Mais est-ce bien raisonnable, et tout simplement possible ?

Plus de 3 000 ch pour la Yangwang U9 Track Edition, vraiment ?

D’après des documents publiés par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) chinois et relayés par le média local, la Yangwang U9 possèderait quatre moteurs électriques, offrant chacun la puissance de 555 kW. Au cumulé, la supercar chinoise offrirait donc 2 220 kW, soit 3 020 ch. À titre comparatif, la version « standard » de la U9 cumule déjà 960 kW, plus de 1 300 ch. Cette dernière pouvant accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 2,4 s, on n’imagine pas ce que cela donnerait avec cette nouvelle version surpuissante.

La Yangwang U9 Track Edition. // Source : MIIT

Cependant, il s’agit ici d’une puissance cumulée théorique. Dans la réalité, il faudrait que les quatre moteurs électriques envoient leur puissance maximale en même temps, ce qui est tout simplement impossible. Autant vous dire que les pneus partiraient en fumée en quelques secondes et la voiture resterait sur place…

La Yangawang U9 fait face à une concurrence rude

En ajoutant un kit aérodynamique encore plus imposant à la supercar U9 dans cette version Track Edition, Yangwang espère battre la Xiaomi SU7 Ultra. Pour mémoire, cette dernière est actuellement la troisième voiture la plus rapide sur le circuit du Nürburgring. La U9 avait réussi à boucler un tour du mythique circuit en 7 minutes et 17 secondes, soit 13 secondes de plus que sa compatriote la SU7 Ultra.

La Xiaomi SU7 Ultra Nürburgring Limited Edition. // Source : Xiaomi

Sur le terrain des sportives ultra-puissantes, on retrouve également la Rimac Nevera R (2 107 ch) qui est capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 1,72 s et filer jusqu’à 431 km/h ! Avec une vitesse maximale de 391 km/h, la Yangwang U9 a donc du pain sur la planche. De son côté, Lotus propose aussi la Evija, avec près de 2 040 ch.

