Lecture Zen Résumer l'article

BYD développe sa propre batterie solide, dont des prototypes de Seal seraient équipés. À la clé, une autonomie qui pourrait dépasser les 1 800 km. Mais la berline chinoise ne serait peut-être pas le premier modèle de la marque à en profiter.

Course à la puissance de charge, course à la performance et course aux batteries. Les constructeurs de voitures électriques se livrent une véritable bataille technologique. Dans celle-ci, il y a évidemment la question de la batterie solide, dont les prouesses en autonomie s’annoncent révolutionnaires.

Le géant chinois BYD travaille sur cette technologie de batterie et prévoit de l’intégrer dans ses modèles d’ici 2027, rapportait le média CnEVPost en février. L’affaire serait plutôt en bonne voie, car des prototypes de berline Seal équipées de batterie solide sont actuellement en phase de tests routiers, explique le média Electrek le 20 juin.

Plus de 1 800 km d’autonomie avec la BYD Seal

La batterie sur laquelle planche le géant chinois de l’automobile possèderait une densité de 400 Wh/kg, soit presque le double des batteries au lithium traditionnelles. Pour ce qui est de l’autonomie, l’anxiété de la panne sèche ne deviendrait plus qu’un lointain souvenir puisque les derniers rapports locaux font état d’un rayon d’action de plus de 1 875 km. La recharge serait tout aussi impressionnante avec la possibilité de récupérer 80 % de batterie en seulement 12 minutes.

La plateforme de la BYD Seal // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

À noter que cette autonomie répond au cycle d’homologation chinois CLTC assez avantageux, car priorisant l’environnement urbain. Sous la norme WLTP que l’on connait en Europe, cela correspondrait à environ 1 500 km, ce qui resterait exceptionnel.

La BYD Seal, vraiment la première à être équipée d’une batterie solide ?

Cependant, comme l’affirme le média CarNewsChina ce 23 juin, bien que BYD teste sa batterie solide dans des berlines Seal, cela ne veut pas dire qu’il s’agira du premier modèle de la marque à en profiter. La firme a ainsi annoncé que ces rapports étaient faux et que « le premier modèle et ses spécifications n’ont pas été officiellement annoncés. »

La BYD Seal // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En revanche, BYD ne revient pas sur son plan de déploiement initial. Le constructeur chinois prévoit toujours de commercialiser un premier modèle équipé d’une batterie solide en 2027 à une échelle réduite. Ce ne sera qu’à partir de 2030 qu’une production plus large prendra forme.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama