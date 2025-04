Lecture Zen Résumer l'article

Il n’y a pas que les modèles actuels de Tesla qui vont être touchés par les surtaxes de Trump. Le futur Cybercab et le Semi pâtissent également de la mesure, car l’importation de pièces en provenance de Chine a été arrêtée.

Le Tesla Cybercab fait de nouveau parler de lui et une nouvelle fois, ce n’est pas en bien. Si la marque voulait nous faire saliver en promettant une efficience record pour son Robotaxi, le contexte économique actuelle a vite repris le dessus. Dans la même veine de ce qui s’est passé avec l’arrêt des ventes des Model S et Model X en Chine, la guerre des droits de douane entre l’Empire du Milieu et le pays de l’Oncle Sam viennent perturber le projet Cybercab.

Comme le rapporte Reuters le 16 avril, les surtaxes imposées par Donald Trump mettent en péril la production du taxi autonome d’Elon Musk, mais aussi de son camion Tesla Semi. Il fallait s’y attendre.

L’importation des pièces pour le Tesla Cybercab et Semi est stoppée

Selon une source proche relayée par l’agence de presse, Tesla était prêt à compenser les 34 % de droits de douane appliqués aux produits chinois. C’était sans compter Donald Trump qui a augmenté cette surtaxe à 84 % le 9 avril, puis à 125 % le 11 avril.

Finalement, la surtaxe est portée à 145 % supplémentaires sur les produits chinois importés aux États-Unis. Ce qui change le plan initial de compenser le surcoût.

Le camion électrique Tesla Semi // Source : Tesla

Tesla a donc décidé d’arrêter l’importation de pièces nécessaires aux Cybercab et Semi, et met en suspens leur production. « L’entreprise devait commencer à recevoir des livraisons de composants dans les mois à venir, afin de lancer la production expérimentale des deux modèles en octobre », rapporte Reuters.

Quand le Robotaxi de Tesla verra-t-il le jour ?

Pour le moment, on ignore pendant combien de temps les projets des deux modèles seront ainsi suspendus. D’après la source de Reuters, la production de masse était prévue pour 2026 : le Cybercab devant être produit au Texas et le Semi devait monter en cadence dans une nouvelle usine au Nevada.

Le Tesla Cybercab (2026) // Source : Tesla

Les calendriers annoncés par Tesla sont toujours à prendre avec prudence. Les retards de production sont courants sur les nouveautés du constructeur américain. Surtout que le délai indiqué pour le Cybercab est particulièrement court pour une telle révolution technologique.

Cette pause ferait en tout cas une bonne excuse pour reporter la sortie du taxi autonome sans en porter la responsabilité.

