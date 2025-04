Lecture Zen Résumer l'article

Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information chinois vient de dévoiler les premières images de la Leapmotor B01, une berline électrique aux dimensions proches de la Tesla Model 3. Elle sera présentée officiellement au Salon de Shanghai.

Leapmotor va bientôt ajouter à sa gamme une nouvelle berline électrique. Son nom ? B01. Attention à ne pas la confondre avec le B10, le SUV avec lequel elle partage la même plateforme. Les premières images ont été dévoilées par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information (MIIT) et relayé par le média CarNewsChina le 16 avril, en amont de sa présentation officielle au Salon de Shanghai, qui ouvrira ses portes du 23 avril au 2 mai prochain.

Malgré les ambitions européennes de la marque chinoise de Stellantis, il est très peu probable que cette berline B01 fasse le chemin jusque chez nous.

Une potentielle rivale de la Tesla Model 3 ?

Dans l’éventualité d’une arrivée en Europe, la Leapmotor B01 aurait face à elle la Tesla Model 3. La berline électrique chinoise affiche des dimensions semblables à l’Américaine, avec 4,77 m de long pour 1,88 m de large. Un format également proche de la BMW i4.

La Leapmotor B01 // Source : MIIT

Côté style, la berline chinoise reprend le même dessin que le SUV B10. Une silhouette tout ce qu’il y a de plus banale, ponctuée par un radar LiDAR optionnel au sommet du pare-brise destiné à la conduite autonome.

Des prix agressifs pour la Leapmotor B01

La Leapmotor B01 sera déclinée en deux versions de 180 ch et 220 ch, chacune équipée de batteries LFP aux capacités pour le moment inconnues. La logique voudrait que ce soit 56 kWh et 67 kWh, comme son grand frère le B10. Ce dernier peut respectivement parcourir 510 km et 600 km selon l’avantageux cycle CLTC. Avec 700 km d’autonomie (WLTP), la Model 3 est donc bien tranquille. Idem pour la BMW i4 et ses 600 km d’autonomie maximum.

La Tesla Model 3 n’aurait rien à craindre de sa concurrente de Leapmotor // Source : Tesla

Le domaine où les marques chinoises frappent fort est bien entendu le prix, puisque la berline de Leapmotor sera vendue entre 12 000 € et 18 000 €. À titre d’exemple, une Dacia Spring démarre à partir de 16 900 €… Bien entendu, ces prix ne reflètent ceux que nous aurions en Europe. Quand une Leapmotor T03 est vendue 7 200 € en Chine, elle coûte plus de 17 000 € en France, soit plus du double. Une Leapmotor B01 importé en Europe serait donc facilement vendue aux alentours des 30 000 €.

