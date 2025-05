Lecture Zen Résumer l'article

Apple CarPlay transforme votre tableau de bord en véritable extension de votre iPhone. Pensez-vous que votre voiture est trop vieille pour l’accueillir ? Détrompez-vous : il existe des solutions bien pratiques pour avoir CarPlay à bord.

Les constructeurs automobiles ont beau chacun proposer un système multimédia maison, pour bien des automobilistes, rien ne vaut la simplicité d’Apple. Avec son homologue Android, le système d’exploitation CarPlay est maintenant devenu presque une norme à bord des véhicules. Aston Martin l’a bien compris et est même le premier à proposer en exclusivité CarPlay Ultra.

Mais que faire si vous avez un véhicule pas compatible ? Faut-il acheter une Aston Martin ? Heureusement non. Il existe plusieurs moyens accessibles pour ajouter CarPlay, même à une voiture qui n’était pas forcément destinée à l’accueillir. Ce guide vous explique tout, étape par étape.

Déjà, c’est quoi CarPlay ?

Apple CarPlay est une interface qui connecte votre iPhone à l’écran de votre voiture. Une fois activée, elle affiche une version simplifiée et adaptée d’iOS, avec des applications compatibles et contrôlables via écran tactile, boutons physiques ou commande vocale. Pour faire simple, vous avez accès à votre iPhone depuis votre tableau de bord.

Une fois connecté – par câble Lightning, USB-C ou sans fil sur certains modèles – votre téléphone communique avec le système multimédia du véhicule, remplaçant partiellement l’interface constructeur par une version allégée et adaptée d’iOS. Sur l’écran central de votre voiture, vous retrouvez alors vos applications : navigation, musique, messages, appels, et ainsi de suite, le tout avec une ergonomie pensée pour la conduite.

Vous pouvez, par exemple, utiliser Plans d’Apple ou Waze pour la navigation, et savoir où se trouvent les péages en flux libre et avoir toujours un œil sur la limitation de vitesse. Il y a aussi la possibilité d’accéder à votre bibliothèque musicale pour jouer vos playlists rapidement, envoyer des messages dictés vocalement, ou encore répondre à un appel sans jamais toucher à votre téléphone.

Tant d’avantages qui font qu’on préfère généralement CarPlay aux systèmes intégrés par les constructeurs de véhicules, dont les interfaces sont rarement mises à jour après l’achat du véhicule, et leur compatibilité avec les applications tierces reste limitée.

Comment avoir CarPlay sur sa voiture

Vérifiez les prérequis. Avant toute chose, posez-vous les bonnes questions :

Avez-vous un iPhone compatible ? (iPhone 5 minimum, iOS 13 recommandé ou supérieur)

Votre voiture dispose-t-elle déjà d’un écran multimédia ?

Avez-vous un port USB ou un système Bluetooth fonctionnel ?

L’écran actuel permet-il d’installer un système externe ou d’être remplacé ?

Selon vos réponses, plusieurs solutions existent.

Cas n°1 : votre voiture est compatible, mais CarPlay est inactif en filaire ou en Bluetooth

Option 1 : contactez votre concessionnaire pour installer CarPlay

Certaines voitures ont déjà le matériel, mais pas l’option activée. C’est fréquent chez Volkswagen, BMW, Mercedes ou Peugeot sur des modèles de 2016 à 2020. Si c’est votre cas, vous pouvez contacter votre concessionnaire : il pourra activer la fonction via une mise à jour logicielle ou l’installation d’un module officiel. Parfois, c’est payant.

Option 2 : installez un adaptateur Bluetooth pour avoir CarPlay en sans fil

Les adaptateurs CarPlay sans fil, souvent vendus de 20 à 50 euros sur Amazon, sont très spécifiques. Ils permettent aux voitures déjà équipées de CarPlay de s’affranchir des câbles en connectant l’iPhone via Bluetooth grâce à cet adaptateur.

L’adaptateur Carplay Lyssiefeel. // Source : Amazon

Cette option constitue en fait une solution de confort, puisqu’elle nécessite que CarPlay soit déjà installé dans le véhicule. Ce petit boîtier, qui ressemble à une clé USB, se branche sur le port USB de votre voiture (modèle datant de 2016 ou plus récent). Cela fonctionne uniquement avec un iPhone sous iOS 10 ou version ultérieure.

Cas n°2 : votre voiture ne propose pas CarPlay

Vous avez un écran tactile, mais aucune compatibilité avec CarPlay ? Deux solutions s’offrent à vous.

Option 1 : remplacez l’autoradio

Des marques comme JVC, Pioneer ou encore Sony proposent des autoradios avec écran tactile et système multimédia intégré, généralement compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto. Bien que ces équipements soient performants, ils représentent souvent la solution la moins intéressante en termes de rapport qualité-prix. Le coût d’un tel appareil se situe la plupart du temps de 300 à 600 euros, sans compter les accessoires nécessaires (faisceaux, adaptateurs, cadres d’intégration). À cela s’ajoute une installation qui demande fréquemment un minimum de bricolage ou le recours à un professionnel, notamment pour adapter parfaitement le nouvel écran au tableau de bord du véhicule.

Le Pioneer SPH-DA360DAB. // Source : Amazon

Cela étant dit, c’est toutefois aussi la solution la plus « propre », dans la mesure où vous n’aurez pas de problème pour diffuser la musique sur les enceintes de votre voiture. À la différence de la prochaine option, qui est, elle, moins coûteuse et plus facile à installer, mais présente plus d’inconvénients.

Les modèles de Pioneer sont proposés avec ou sans antenne, si vous souhaitez faire l’impasse sur la radio et économiser un peu sur l’appareil. Vous pouvez accéder à CarPlay en filaire ou en Bluetooth.

Option 2 : installez un boîtier CarPlay externe ou un adaptateur

Si vous cherchez une solution plus accessible que le remplacement complet de l’autoradio, vous pouvez vous tourner vers un écran CarPlay externe. Il s’agit d’un dispositif autonome avec un écran intégré, qui se branche simplement à l’allume-cigare de la voiture (ou à un port USB) et s’installe généralement sans démontage. Le fonctionnement est direct : l’appareil se connecte à votre iPhone par Bluetooth pi Wi-Fi, puis affiche l’interface CarPlay sur son propre écran. Pour l’audio, il propose plusieurs solutions : un haut-parleur intégré, une sortie auxiliaire (AUX) à relier à l’entrée de votre voiture ou un transmetteur FM. En théorie, tout est simple. En pratique, l’efficacité de cette solution dépend surtout de la qualité audio que vous pourrez obtenir, et de la présence d’une entrée AUX libre et facilement accessible sur votre véhicule. Sans cela, l’expérience reste fonctionnelle, mais limitée. L’esthétique est plus « posée sur le tableau de bord » que vraiment intégrée.

Le Podofo 10,26 pouces. // Source : Amazon

Dans cette catégorie, vous pouvez choisir le Podofo 10,26 pouces (1280x 720 pixels). Il propose un grand écran tactile HD avec CarPlay et par ailleurs Android Auto sans fil. Il fonctionne en connexion Bluetooth et pour l’audio via AUX ou FM. Le boîtier se branche à l’allume-cigare de la voiture à l’aide du câble d’alimentation fourni dans le kit. Ce câble peut être détourné via un adaptateur si vous avez un port USB 12V. Dès qu’il est alimenté, l’écran démarre automatiquement.

Quels sont les véhicules compatibles avec CarPlay ?

La majorité des véhicules sortis à partir de 2016 est compatible ou pré-équipée pour fonctionner avec Apple CarPlay, du moins en version filaire. Toutefois, la compatibilité dépend moins de la marque ou du modèle que du système multimédia installé à bord. Il y a plus de 800 modèles compatibles.

Il y a plus de 800 modèles compatibles. En cas de doute, le moyen le plus rapide est de brancher un iPhone via câble Lightning ou USB-C : si l’interface CarPlay s’affiche, c’est que le véhicule est compatible.

Quelle est la différence entre CarPlay filaire et sans fil ?

Il n’y a aucune différence entre les deux du point de vue des fonctionnalités et des performances. L’interface est identique, comme les applications disponibles. La seule différence tient au confort d’utilisation : la version sans fil évite qu’un câble traîne autour du frein à main ou du levier de vitesse, ce qui rend l’ensemble plus pratique au quotidien.

