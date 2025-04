Lecture Zen Résumer l'article

La version 7 places du Tesla Model Y refait parler d’elle. Confirmée au mois de février dernier, la production du modèle serait prévue pour le mois de mai. Le SUV électrique pourrait être rallongé pour l’occasion.

Une nouvelle version du Tesla Model Y serait en phase d’être commercialisée. Pas de modèle abordable ni de version Performance ici, il s’agirait plutôt de la déclinaison équipée de 7 places.

Une information en provenance de Chine, relayée par le média CnEVPost le 28 avril. Cette déclinaison à destination des familles nombreuses n’est pas une nouveauté, puisque Tesla avait confirmé en février dernier sa venue pour 2025. En revanche, la marque n’avait pas encore donné de fenêtre de tir.

Le Tesla Model Y 7 places pour mai 2025 ?

Selon une source interne, la production de la version 7 places du Tesla Model Y serait prévu pour le mois de mai après la fête du travail locale, à la Gigafactory de Shanghai. Ce serait d’ailleurs le marché chinois qui aurait la primeur de cette nouvelle déclinaison du SUV électrique.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

La grande nouveauté annoncée (à prendre avec des pincettes) est que cette version à trois rangées du nouveau Model Y pourrait être rallongée ! On le sait, la clientèle chinoise est très friande de ce genre de déclinaison. De quoi stimuler un peu les ventes du SUV américain sur le territoire.

Une version rallongée du Model Y pour plus d’espace

Quand on regarde le configurateur du Model Y, on remarque la présence de la mention « Habitacle cinq places » après le choix de sellerie. Cela pourrait donc bien suggérer l’arrivée de l’option 7 places. En revanche, entre une simple option ajoutant deux assises dans le coffre et une version rallongée équipée d’une troisième rangée, il y a une sacrée différence.

La configuration 7 places de l’ancien Tesla Model Y // Source : Tesla

En augmentant l’empattement (donc l’espace à bord), les passagers installés tout au fond bénéficieraient enfin d’un peu plus de confort. Dans la version 7 places de l’ancien Model Y, seuls des enfants en bas âge pouvaient vraiment voyager à l’arrière. Avec la chute de toit, il était impossible pour un adulte, ni même un adolescent d’avoir la tête relevée. Reste à savoir si cette version viendra bien en Europe, ou si les sièges supplémentaires resteront dans le coffre comme avant.

