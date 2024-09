Lecture Zen Résumer l'article

Les rumeurs concernant la nouvelle version du Tesla Model Y risquent de s’intensifier dans les prochains mois. Parmi celles qui se font de plus en plus persistantes, il y a celle d’une version 6 ou 7 places.

Même si cela ne fait pas vraiment les affaires de Tesla, les rumeurs autour de la nouvelle version du Model Y vont bon train. Ce projet, connu sous le code « Juniper », doit voir le jour début 2025, selon les rares informations confirmées à ce jour par Tesla.

D’ici à son officialisation, les fuites vont se multiplier, mais comme souvent avec la marque américaine, tout ne se confirmera pas. Une information crédible semble émerger du lot : la marque envisagerait une version 6 ou 7 places produite dans son usine chinoise, selon un article de Reuters du 3 septembre 2024. Cependant, rien n’indique pour l’heure que cette version sera disponible en Europe.

Un Model Y à 6 ou 7 places… ou ni l’un ni l’autre ?

Les médias chinois qui relaient ces informations ne s’entendent pas forcément sur ce que Tesla proposera à l’avenir, mais une trame du fond commence à émerger. Il ne serait pas étonnant que la version améliorée (ou renouvelée) du Model Y à 5 places arrive sur le marché début 2025. Mais une autre version à 6 ou 7 places pourrait arriver plus tard dans l’année, en visant le marché européen.

Tesla Model Y avant son restylage. // Source : Tesla

Certains médias chinois parlent d’une version 7 places qui pourrait même être rallongée pour correspondre aux goûts du marché chinois. L’un de ces médias a même indiqué que la production aurait commencé dans l’usine de Shanghai. Une information ensuite démentie par Tesla Chine, par l’intermédiaire d’un autre média. Difficile de s’y retrouver, comme le souligne un article de Cnevpost du 3 septembre.

L’agence de presse Reuters, de son côté, parle plutôt d’une version 6 places qui aurait été demandée aux fournisseurs chinois. Cela serait plus cohérent avec ce que recherche la clientèle chinoise. Toutefois, dans cette version, la production ne semble concerner que la Chine et pas l’Europe. Il vaut mieux ne pas trop compter sur cette version dans un avenir proche, surtout que les Model Y commercialisés en Europe sont désormais fabriqués à Berlin, et non plus à Shanghai.

Un Model Y 7 places déjà disponible aux USA

Le Tesla Model Y 7 places existe déjà sur le marché américain. Dans cette configuration, la dernière rangée de 2 places est située dans le coffre. Si ces places peuvent convenir à des enfants sur des courts trajets, il ne faut pas trop songer à y loger des adultes, et encore moins sur une longue distance. C’était déjà le cas avec les sièges strapontin de la Model S 7 places.

Tesla Model Y configuration 7 places. // Source : Tesla

Cette option n’est d’ailleurs disponible que sur la version Model Y Grande Autonomie à transmission intégrale. C’est l’une des rares options du modèle, et elle coute 2 000 dollars (1 800 euros environ).

Une telle version n’aurait aucun intérêt en Chine, les clients ne voulant pas de 3e rangée inconfortable, mais plutôt de l’espace à bord. Quant à l’Europe, difficile de savoir pourquoi Tesla n’a jamais proposé la même alternative qu’aux États-Unis. Il est encore plus compliqué de savoir si une version 6 ou 7 places rallongée pourrait arriver jusqu’à nos contrées. Chez Numerama, on en doute un peu.

