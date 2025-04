Lecture Zen Résumer l'article

Tesla arrête les ventes des Model S et Model X en Chine. En cause, la réponse du gouvernement local aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

Les droits de douanes instaurés par Donald Trump ont fait l’effet d’un séisme sur l’économie mondiale. Pour les constructeurs automobiles, les prochaines années s’annoncent compliquées, sauf revirement spectaculaire et très hypothétique de la politique américaine. Même Tesla n’y échappera pas et subira ces mesures protectionnistes.

Si tous les pays sont affectés par la stratégie de la Maison-Blanche, la Chine subit particulièrement les foudres du président américain, qui lui applique 145 % de taxes supplémentaires sur les produits chinois. En réponse, la Chine a rehaussé ses droits de douane à 125 % sur les importations américaines, rapporte Reuters ce vendredi 11 avril.

Les Tesla Model S et Model X plus disponibles en Chine

Toujours selon l’agence de presse, Tesla aurait ainsi été contraint d’arrêter la vente des Model S et Model X en Chine. Contrairement à la Model 3 et le Model Y, qui peuvent être produits à Shanghai, la berline et le SUV haut de gamme sont fabriqués exclusivement aux États-Unis, à la Gigafactory de Fremont en Californie.

Tesla usine Fremont // Source : Maurizio Pesce

Sur le site chinois de la marque, le bouton « Commander » a disparu du bandeau supérieur, tandis que sur les pages respectives des modèles, celui-ci redirige désormais vers les exemplaires disponibles sur stock.

Un réel impact pour Tesla ?

Bien évidemment, aucun constructeur n’apprécie devoir fermer les commandes pour un ou plusieurs de ses modèles. En revanche, on ne peut pas dire que le gros des ventes de Tesla en Chine étaient les Model S et Model X, ni même dans le reste du monde d’ailleurs. Sur les 336 681 voitures électriques que le constructeur a livré sur le premier trimestre 2025, seulement 12 881 (4 %) étaient des Model S et Model X.

Tesla, tous les modèles // Source : Tesla

D’après Electrek, Tesla n’aurait vendu qu’un peu plus de 2 000 unités du SUV et de la berline haut de gamme. Autant dire que l’impact de cette décision ne va pas faire un gros trou dans le portefeuille du constructeur et de son patron Elon Musk.

